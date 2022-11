Reportan al menos 15 tornados en Texas, Arkansas y Oklahoma: esto es lo que sabemos

Por su parte, la ciudad de New Boston, Texas, empezó a limpiar los estragos que dejaron las tormentas del viernes, dijo a CNN el alcalde Ron Humphrey. “Árboles caídos, techos arrancados y algunas casas con más daños”, dijo Humphrey por correo electrónico. “Hasta ahora no he tenido ningún reporte de heridos”. New Boston está al oeste del área Texarkana a lo largo de la Interestatal 30, junto al Red River Army Depot.

