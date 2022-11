Cambio al horario de invierno en 2022 en EE.UU.: ¿cuándo cambia el reloj? ¿Se atrasa o se adelanta?

Los cambios de horario se implementan con el objetivo de aprovechar al máximo la luz solar y reducir el consumo de energía. En los meses de verano, como hay luz solar durante más horas, puedes adelantar el reloj y aprovecharla. Pero en invierno es necesario volver a la “hora estándar” para poder tener luz solar en horarios relativamente tempranos. Si no se hiciera así, en algunos lugares no saldría el sol hasta casi las 8:30 a.m.

A las 02:00 a.m. del domingo 6, el primer domingo del mes de noviembre, el horario de verano que comenzó en marzo —conocido en inglés como “Daylight saving time”— llega a su fin y los relojes deben pasar a marcar la 01:00 a.m. (Recuerda que aquellos que están en un dispositivo con conexión a internet generalmente se ajustan de manera automática, y que para los que no lo hacen te conviene hacer el cambio antes de irte a dormir, para despertarte con la hora correcta).

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.