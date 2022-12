¿Qué pasó entre Leo Messi y Robert Lewandowski? Lo que sabemos tras el enfrentamiento Argentina – Polonia

A diferencia del Balón de Oro, The Best se define, según la FIFA, con un jurado internacional “compuesto por los actuales entrenadores de todas las selecciones nacionales masculinas, los actuales capitanes de todas las selecciones nacionales masculinas y un periodista especializado de cada territorio representado por una selección nacional”. Messi votó por Neymar, Kylian Mbappé y Karim Benzema, y cuando le preguntaron al respecto a Lewandowski el capitán dijo: “Para el Balón de Oro creo que me votó en segunda posición, pero ahora ha decidido votar de distinta manera. No puedo decir mucho más sobre esto. Sí puedo decir que yo le voté a él en segunda posición anoche”.

