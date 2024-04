ANÁLISIS | El jurado que decidirá el destino de Trump se perfila ante el primer juicio penal del expresidente

Pero otros posibles jurados dijeron que serían capaces de dejar a un lado cualquier sentimiento político sobre Trump y centrarse en las pruebas y la ley. “Siento que políticamente, tenemos grandes desacuerdos, su cliente y yo”, dijo una persona. “Hay ciertas cosas que ha dicho que no me importan. Pero mucha gente dice cosas que no me importan”. Y añadió: “Pero cuando vengo aquí, eso no puede contar, tiene que desaparecer”.

Cuando murmuraba en el tribunal el martes, Merchan dijo al abogado del expresidente: “No permitiré que se intimide a ningún miembro del jurado en la sala”. El incidente fue probablemente solo un anticipo de los enfrentamientos que se avecinan entre Trump y el juez. En anteriores juicios civiles, Trump desafió la dignidad de la norma del tribunal y se peleó con otros jueces. Sus quejas por no poder asistir la semana que viene a una audiencia de la Corte Suprema de EE.UU. derivada de su juicio federal por injerencia electoral también ponen de manifiesto que su tiempo no le pertenece. Y también se queja de que el juez no le permite asistir a la graduación de bachillerato de su hijo Barron, aunque Merchan aún no se ha pronunciado al respecto.

La segunda conclusión importante tras dos días de juicio es que Trump, que se forjó una imagen pública de despiadado magnate inmobiliario, diciendo a las víctimas “Estás despedido” en ” The Apprentice”, que se ve a sí mismo como un hombre fuerte y tiene su propio Boeing que puede llevarlo adonde quiera y cuando quiera, debe ceder el control total cuando el tribunal está reunido. No puede actuar y está obligado por una orden de silencio a no atacar a los testigos ni a los familiares de los funcionarios del tribunal.

