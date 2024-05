McDonald’s dice que sus precios no subieron tanto como parece

“Me frustra y preocupa a mí, y a muchas de nuestras franquicias, cuando me entero de que se vende un menú Big Mac a US$ 18, incluso si fue en un sólo lugar de Estados Unidos entre más de 13.700”, dijo. “Sin embargo, lo más preocupante es cuando la gente cree que esta es la regla y no la excepción, o cuando la gente empieza a sugerir que los precios de una Big Mac aumentaron un 100% desde 2019”.

Lo que Erlinger quiere que los clientes sepan no es que las costosas hamburguesas de McDonald’s no existen en absoluto. Sólo quiere que sepan que las hamburguesas que se citaron como prueba de precios radicalmente más altos no son la norma.

“El precio promedio de una Big Mac en Estados Unidos fue de US$ 4,39 en 2019”, dijo. “A pesar de una pandemia mundial y aumentos históricos en los costos de la cadena de suministro, los salarios y otras presiones inflacionarias en los años siguientes, el costo promedio es ahora de US$ 5,29. Eso es un aumento del 21% (no del 100%)”.

