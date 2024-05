OPINIÓN | Es hora de desenmascarar el farol de Putin

En casi todos estos casos, Rusia amenazó con una escalada, un ataque contra la OTAN o el uso de armas nucleares. En todos los casos, el farol fue rechazado y Ucrania pudo defender mejor su territorio. Aunque las amenazas rusas no deben tomarse a la ligera, la historia nos demuestra que a menudo son falsas. Durante la Guerra Fría, las amenazas nucleares no eran infrecuentes, pero Estados Unidos no las mantuvo para promover sus intereses de política exterior.

