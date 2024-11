ANÁLISIS | Qué puede esperar la comunidad latina de estas elecciones en EE.UU.

Según él, la decisión fue abandonar un discurso afirmativo y reemplazarlo por iniciativas concretas que beneficiarán a la comunidad latina. “Es una decisión muy calculada, que consiste en poner el énfasis en la clase económica y no en el origen. Iniciativas como la reducción de US$ 50.000 en impuestos para quienes abren su pequeño negocio va a beneficiar a los latinos más que a cualquiera, porque son los latinos los que hoy en EE.UU. abren pequeños negocios, pero se ha decidido no mostrarla como una política orientada hacia ellos”. Hinojosa ofrece una serie de ejemplos similares, como el apoyo de Kamala Harris a las familias jóvenes que quieren tener hijos y a quienes promete una reducción de impuestos por hijo. “Es otro ejemplo de una iniciativa orientada a los latinos en particular, ya que son los miembros jóvenes de esa comunidad quienes tienen más hijos”.

