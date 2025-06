Reacondicionar el avión catarí que podría ser el nuevo Air Force One costaría menos de US$ 400 millones, según Fuerza Aérea

Meink no quiso discutir detalles sobre cómo deberá ser reacondicionado el avión, señalando que gran parte de esa información es clasificada. Pero dijo que las estimaciones de que costará más de US$ 1.000 millones son exageradas y que “creemos que el reacondicionamiento real de la aeronave probablemente sea inferior a US$ 400 millones”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.