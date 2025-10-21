Eligen a la conservadora de línea dura Sane Takaichi como la primera mujer líder de Japón

Por Jessie Yeung y Hanako Montgomery, CNN

La acérrima conservadora Sanae Takaichi fue elegida este martes como la primera mujer primera ministra de Japón por el parlamento del país, en un momento histórico para una nación históricamente patriarcal, donde tanto la política como los lugares de trabajo están dominados por hombres mayores.

Takaichi asume el cargo en un momento en que Japón enfrenta crecientes problemas económicos y una política fracturada y estancada, y apenas unos días antes de la visita programada del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Sus opiniones profundamente conservadoras han alarmado a algunos miembros de partidos centristas. Por ejemplo, apoya la revisión de la constitución pacifista de Japón y visita con frecuencia un controvertido santuario que incluye los nombres de los condenados por crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial.

También se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y a un movimiento creciente que pretende permitir que las parejas casadas utilicen apellidos separados.

Algunas de estas posturas, como su visión agresiva sobre China, podrían complicar las relaciones regionales de Japón.

Y dentro de Japón, algunos se preocupan por sus propuestas económicas —gastar a lo grande y recortar impuestos— mientras el país lucha contra una inflación y un coste de la vida desorbitados.

Fue elegida líder del gobernante Partido Liberal Democrático (que, a pesar de su nombre, es conservador) a principios de octubre, venciendo a candidatos más moderados.

Esto sugirió un giro a la derecha para el PLD, sacudido por el escándalos, que sufrió fuertes derrotas en las dos últimas elecciones parlamentarias después de que los votantes descontentos se pasaran a nuevos partidos de extrema derecha.

Fue elegida primera ministra por ambas cámaras del parlamento, pero ahora tendrá que rendir cuentas ante una población de 120 millones de japoneses.

Combatir el alto precio de los productos será uno de sus primeros retos: por ejemplo, el precio del arroz, un alimento básico en Japón, casi se ha duplicado desde el año pasado.

También está el constante dolor de cabeza que supone la caída de la natalidad en Japón, la disminución de la fuerza laboral y el creciente envejecimiento de la población.

También existe una creciente reacción pública contra la inmigración masiva. Y luego está la administración Trump y sus aranceles de gran alcance, que sacudieron las economías asiáticas a principios de este año.

Además, existe el inmenso desafío de recuperar la confianza pública, mientras el PLD experimenta su mayor crisis en décadas y se ha visto despojado de su mayoría parlamentaria bajo el mandato del ex primer ministro Shigeru Ishiba, después de un escándalo de fondos políticos ilícitos.

Normalmente, la simple elección como líder del partido gobernante habría bastado para asegurar el cargo de primer ministro.

Pero el camino de Takaichi hacia el poder fue complicado. Además de perder su mayoría, el PLD también perdió a su socio de coalición de 26 años, Komeito, que rompió la alianza cuando ella ganó la carrera por el liderazgo.

Esto dejó al PLD luchando por encontrar un nuevo socio de coalición, y finalmente unió fuerzas con el partido opositor Nippon Ishin (Partido de Innovación de Japón) antes de la votación del martes.

Nippon Ishin comparte algunos de los valores conservadores de Takaichi, como controles inmigratorios más estrictos, y ha logrado el compromiso de reducir el número de legisladores en un 10 % como parte de su acuerdo de coalición.

Pero el partido también tiene otros deseos, como convertir a Osaka, su ciudad natal, en la segunda capital de Japón.

El partido de Takaichi espera que sea la solución a su reciente impopularidad. Pero con una rotación constante de primeros ministros que ha visto desfilar a cuatro líderes en los últimos cinco años, la llamada “Dama de Hierro” de Japón necesitará obtener resultados rápidamente para mantenerse en el poder.

