Trump dice que el Gobierno federal no intervendrá en protestas en ciudades gobernadas por demócratas hasta que pidan ayuda

El presidente Donald Trump dijo este sábado que instruyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a no intervenir en protestas o disturbios en ciudades gobernadas por demócratas a menos que las autoridades locales soliciten formalmente asistencia, en medio de críticas por las estrictas tácticas federales de control migratorio.

“He instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia vamos a participar en varias ciudades demócratas mal gestionadas en lo que respecta a sus protestas y/o disturbios a menos, y hasta que, nos pidan ayuda”, escribió Trump en Truth Social.

“Sin embargo, protegeremos, y de manera muy enérgica, todos los edificios federales que sean atacados por estos lunáticos, agitadores e insurrectos altamente pagados”, agregó.

CNN ha contactado a la Casa Blanca y al Departamento de Seguridad Nacional para obtener más detalles sobre el anuncio de Trump.

El anuncio se produce tras las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis, que han transformado la conversación nacional sobre la aplicación de las leyes migratorias y parecen haber provocado un cambio de tono en la Casa Blanca en los últimos días.

Trump advirtió que no se tolerarán ataques contra los agentes, vehículos policiales o daños a la propiedad federal, prometiendo “consecuencias iguales o mayores” para quienes lo hagan. Trump también dijo que los gobiernos estatales y locales son responsables de proteger su propia propiedad, así como la federal, y que el Gobierno federal solo actuará como respaldo.

El presidente citó un incidente en Oregon, donde afirmó que manifestantes irrumpieron en un edificio federal, dañaron la propiedad y acosaron a empleados, mientras la policía local no intervino. “¡No vamos a permitir que eso vuelva a suceder!”, escribió Trump.

Trump dijo que la asistencia federal se proporcionaría rápidamente si fuera solicitada, pero que los estados debían usar la palabra “por favor”.

“Recuerden que advertí, en los términos más enérgicos, que ICE, la Patrulla Fronteriza o, si fuera necesario, nuestras Fuerzas Armadas, serán extremadamente enérgicas y firmes en la protección de nuestra propiedad federal”, escribió Trump.

Trump también ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección, que otorga al presidente poderes extraordinarios para desplegar a las Fuerzas Armadas y sofocar disturbios internos.

Los comentarios del presidente se producen cuando se esperan manifestaciones durante el fin de semana y después de un paro nacional en protesta por la ofensiva federal de aplicación de las leyes migratorias el viernes.

Noticia en desarrollo…

