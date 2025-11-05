Skip to Content
Names released for men lost on Henry’s Lake; drowning confirmed

KIFI
By
today at 11:06 AM
Published 11:21 AM

ISLAND PARK, Idaho (KIFI) — Fremont County Coroner Brenda Dye has officially released the names of two men who disappeared while fishing on Henry's Lake. The victims have been identified as James Morley, 55, of Carey, and Stephen Marx, 64, of Idaho Falls.

Coroner Dye confirmed the cause of death for both men was drowning.

The two men were reported missing after failing to return home Saturday evening, November 1st. A search began around midnight Saturday. Their bodies were recovered from Henry's Lake around 5:30 p.m. two days later, on November 3rd.

RELATED: Bodies of missing fishermen found in Henry’s Lake

