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today at 9:08 am
Published 9:00 am

Winter Weather Advisories Continue

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THE FOREST SERVICE UTAH AVALANCHE CENTER IN SALT LAKE CITY HAS
ISSUED A BACKCOUNTRY AVALANCHE WATCH.

UNTIL 6 AM MST SATURDAY.

* AFFECTED AREA...THE WASATCH MOUNTAINS IN SOUTHEAST IDAHO
INCLUDING THE BEAR RIVER RANGE.

* AVALANCHE DANGER...HIGH AVALANCHE DANGER IS EXPECTED FOR THE WATCH AREA ON SATURDAY.

* REASON/IMPACTS...POTENTIAL HEAVY SNOW TONIGHT AND SATURDAY WILLOVERLOAD A VERY WEAK SNOWPACK AND CREATE VERY DANGEROUS AVALANCHE CONDITIONS. BOTH HUMAN TRIGGERED AND NATURAL AVALANCHES COULD BECOME LIKELY.

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Jeff Roper

Jeff is a weekend weather anchor for Local News 8 and KIDK Eyewitness News 3.

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