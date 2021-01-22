Winter Weather Advisories Continue
THE FOREST SERVICE UTAH AVALANCHE CENTER IN SALT LAKE CITY HAS
ISSUED A BACKCOUNTRY AVALANCHE WATCH.
UNTIL 6 AM MST SATURDAY.
* AFFECTED AREA...THE WASATCH MOUNTAINS IN SOUTHEAST IDAHO
INCLUDING THE BEAR RIVER RANGE.
* AVALANCHE DANGER...HIGH AVALANCHE DANGER IS EXPECTED FOR THE WATCH AREA ON SATURDAY.
* REASON/IMPACTS...POTENTIAL HEAVY SNOW TONIGHT AND SATURDAY WILLOVERLOAD A VERY WEAK SNOWPACK AND CREATE VERY DANGEROUS AVALANCHE CONDITIONS. BOTH HUMAN TRIGGERED AND NATURAL AVALANCHES COULD BECOME LIKELY.
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