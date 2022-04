El primer tráiler de “Thor: Love and Thunder” ya está aquí con un primer vistazo a una Thor mujer

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los fans de Marvel por fin tienen lo que tanto esperaban: el estudio acaba de publicar el primer avance de su esperada película de verano, “Thor: Love and Thunder”.

Protagonizada por Chris Hemsworth como Thor, Chris Pratt como Peter Quill de “Guardians of the Galaxy” y Tessa Thompson como la heroica Valkyrie, los detalles de la trama de la película permanecen en secreto, como suele ser el estilo de Marvel.

Cuando nos reunimos con el dios bien arreglado en el tráiler, dice que aparentemente renunció a ser un “superhéroe”, prefiriendo ir de un lado a otro con su amigo alienígena Korg (con la voz del director Taika Waititi) y besuquearse con intereses amorosos de pelo azul en lo que parece ser una nave pirata voladora.

Sin embargo, esa calma no puede durar mucho, ¿verdad? Es probable que un mal intergaláctico saque a Thor de su retiro, aunque el pequeño avance no da a entender quién o qué podría ser ese mal.

Hay algunos miembros del reparto que no vemos en el tráiler, aunque nos preguntamos si esa podría ser la espalda del recién llegado a la franquicia Christian Bale. Pero el tráiler termina, de forma crucial, con una imagen de la Jane Foster de Natalie Portman como Thor. Quizás sea una heroína del multiverso.

Natalie Portman tendrá el poder del martillo en la nueva película de “Thor”

El siempre sigiloso Marvel Studios probablemente no revelará mucho más hasta el estreno de la película el 8 de julio. Hasta entonces, los fans de Thor se preguntarán si Valkyrie llevará a New Asgard hacia la seguridad, cómo encaja Thor entre los Guardians of the Galaxy y cuándo aparecerá el aparentemente indestructible Loki, que casi siempre lo hace.

