El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decreta el estado de excepción en tres provincias para combatir el aumento de la inseguridad y violencia

(CNN España) — Durante un mensaje a la nación, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que decretó el estado de excepción en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas, que reportan altos índices de criminalidad en el país.

Además, Lasso indicó que el decreto incluye el toque de queda desde las 11 de la noche a 5 de la mañana en las parroquias de Esmeraldas, Eloy Alfaro del cantón Durán, y Jimena y Pascuales del cantón Guayaquil. La medida regirá desde la medianoche de este viernes y tendrá una vigencia de 60 días.

“Al igual que ustedes me indigna la violencia que unos cuantos maleantes pretenden desatar en nuestras ciudades (…) Nuestra sociedad no será sometida, nuestra patria no será sometida ante los negocios sucios de nadie”, dijo el presidente Lasso.

Soldados patrullan en Cerro Las Cabras, cantón ubicado en la provincia de Guayas, Ecuador, el 29 de abril de 2022. Crédito: MARCOS PIN/AFP vía Getty Images

El mandatario ordenó una “amplia operación” de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que consistirá en el despliegue de operativos y controles con 4.000 efectivos policiales y 5.000 militares adicionales que serán distribuidos en las tres provincias.

“Vamos a llevar el combate a los delincuentes hasta el mismo territorio donde intentan ocultarse, ellos y sus sucias mercancías. Las calles sentirán el peso de nuestra fuerza pública”, advirtió Lasso.

Según datos policiales, entre el 1 de enero y el 19 de abril de 2022 se registraron 1.184 casos de muertes violentas en el país, casi el doble de lo reportado en el mismo periodo en 2021.

En las últimas semanas el ministerio del Interior y la Fiscalía informaron de la realización de diferentes allanamientos y operativos que lograron la captura de miembros de temidas bandas delictivas que operan en el país.

