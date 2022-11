Congreso de Colombia aprueba reforma tributaria propuesta por el gobierno Petro. Estos son los puntos clave

“Los bienes del subsuelo de la nación desde la Constitución de 1886 son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano, y en esa medida la nación cuando concede su explotación económica por un particular tiene el derecho a unas regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son deducibles”, dijo el presidente Petro anteriormente.

El Congreso aprobó la creación de una sobretasa de renta a las petroleras con tarifas graduales: a partir de US$ 67,3 por barril y hasta US$ 75 por barril, la sobretasa será del 5%. Desde US$ 75 dólares por barril hasta US$ 82,2 por barril, un 10% de sobretasa, y por encima de 82,2 dólares por barril, un 15%, reportó Reuters.

