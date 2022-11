OPINIÓN | La corrupción y las bandas criminales amenazan Ecuador

El presidente Guillermo Lasso declaró el martes a la nación que iría personalmente a dirigir el operativo en Guayas. Pero varios analistas y periodistas ecuatorianos señalan que no se resuelve nada solo con estados de excepción, al igual que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que está conduciendo un drástico plan de control contra las maras salvadoreñas. Bukele publicó un tuit en el que no menciona expresamente la situación ecuatoriana, pero que obviamente la retrata: “El estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un estado de excepción sin una estrategia contra los terroristas no sirve de nada. Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones”.

