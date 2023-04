El nuevo piso del Impuesto a las Ganancias en Argentina comenzará a regir en mayo

El estado es quien ajusta la base sobre la cual se calcula el pago de este impuesto. Desde enero de este año, los salarios que no superaban los 404.062 pesos (US$ 861), inclusive, no pagaban el impuesto a las Ganancias.

El Ministerio de Economía anunció este martes un nuevo monto del mínimo no imponible a la cuarta categoría. A partir de este lunes, quienes cobren mensualmente en bruto, o sea, antes de los descuentos legales, menos de 506.230 pesos argentinos (equivalente a US$ 1079 según el cambio en el mercado paralelo el viernes) no se verán afectados por este impuesto. Esta medida beneficiará a unos 250.000 empleados registrados en todo el país.

