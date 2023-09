Libia tiene sus morgues abrumadas mientras los rescatistas buscan a miles de desaparecidos tras las mortales inundaciones

La destrucción causada por la tormenta Daniel ha hecho que una misión gigantesca sea aún más difícil para los rescatistas que intentan limpiar caminos y escombros para encontrar sobrevivientes. La tormenta afectó las comunicaciones, frustró los esfuerzos de rescate y provocó ansiedad entre los familiares fuera de Libia que esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos. Ayah, una mujer palestina con primos en Derna, dijo que no ha podido contactarlos desde las inundaciones. “Estoy realmente preocupada por ellos. Tengo dos primos que viven en Derna. Parece que todas las comunicaciones están caídas y no sé si están activas en este momento. Es muy aterrador ver los vídeos que salen de Derna. Todos estamos aterrorizados”, dijo a CNN. Un niño arrastra una maleta entre los escombros en una zona dañada por una inundación repentina en Derna, este de Libia, el 11 de septiembre de 2023. (Crédito: AFP/Getty Images) Libia se vio convulsionada por el levantamiento de 2011 contra el régimen de Muamar Gadafi y desgarrada por la guerra civil. La magnitud de la destrucción subraya la vulnerabilidad de un país que durante años se ha enfrentado a facciones enfrentadas y al caos. El Gobierno de Unidad Nacional (GUN), respaldado por la ONU y dirigido por Abdulhamid Dbeibeh, tiene su sede en Trípoli, en el noroeste de Libia, mientras que su rival oriental está controlado por el comandante Jalifa Haftar y su Ejército Nacional Libio (ENL), que apoyan al Parlamento con sede en el este dirigido por Osama Hamad. Derna, situada a unos 300 kilómetros al este de Bengasi, está bajo el control de Haftar y su administración oriental. Libia no estaba preparada para tal catástrofe La tormenta Daniel parece haber creado una de las inundaciones más mortíferas jamás registradas en el norte de África. El muy fuerte sistema de baja presión se desplazó hacia el Mediterráneo antes de convertirse en un ciclón de tipo tropical y cruzar la costa de Libia. Daniel también provocó inundaciones sin precedentes en Grecia la semana pasada, donde el número de muertos fue mucho menor. La tormenta mortal llega en un año sin precedentes de desastres climáticos y condiciones climáticas extremas sin precedentes, desde devastadores incendios forestales hasta un calor opresivo. Si bien las inundaciones afectaron a varias ciudades de la región, Derna sufrió los mayores daños después del colapso de dos represas, arrastrando barrios enteros al mar agitado. “Libia no estaba preparada para una catástrofe como esa”, afirmó Osama Aly, portavoz del servicio de emergencias y ambulancias. Las inundaciones en Libia causan destrucción y dejan más de 10.000 desaparecidos, según las autoridades Esta foto muestra un vehículo dañado atrapado entre los escombros después de las inundaciones causadas por la tormenta Daniel en Derna, Libia, el 12 de septiembre de 2023. (Crédito: Abdullah Mohammed Bonja/Agencia Anadolu/Getty Images) Países y organizaciones envían ayuda El Comité Internacional de Rescate (IRC) dijo que el país enfrenta “una crisis humanitaria sin precedentes”. Ciaran Donelly, vicepresidente senior de respuesta a crisis del IRC, dijo que el comité está llevando a cabo una evaluación conjunta de las necesidades para apoyar a los afectados por las inundaciones, al mismo tiempo que pide ayuda a la comunidad internacional. “Debemos recordar que Libia no es sólo un país en crisis; también es una puerta de entrada para las personas que se desplazan hacia Europa”, afirmó. “El IRC ha estado trabajando incansablemente desde 2016 para brindar atención médica y protección esenciales a los libios, refugiados y migrantes vulnerables afectados por esta crisis prolongada”. Un avión turco que transportaba ayuda humanitaria llegó a Libia este martes, según la Autoridad de Gestión de Emergencias de Turquía (AFAD). El presidente Recep Tayyip Erdogan dijo que el país enviaría 168 equipos de búsqueda y rescate y ayuda humanitaria a Bengasi, según la agencia de noticias estatal Anadoulu Agency. Italia enviará un equipo de defensa civil para ayudar en las operaciones de rescate, dijo el martes el Departamento de Protección Civil del país. Mientras tanto, la embajada de Estados Unidos en Trípoli anunció que su enviado especial, el embajador Richard Norland, había hecho una declaración oficial de necesidad humanitaria. Se ven juguetes en una tienda dañada por una inundación repentina en Derna, este de Libia, el 11 de septiembre de 2023. (Crédito: AFP/Getty Images) Esto “autorizará la financiación inicial que Estados Unidos proporcionará en apoyo de los esfuerzos de socorro en Libia. Estamos coordinando con socios de la ONU y autoridades libias para evaluar la mejor manera de orientar la asistencia oficial de Estados Unidos”, publicó en X (formalmente conocido como Twitter). El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Zayed Al Nahyan, también ordenó el envío de ayuda y equipos de búsqueda y rescate, al tiempo que ofreció sus condolencias a los afectados por la catástrofe, informó la agencia estatal de noticias. — Hamdi Alkhshali, Mostafa Salem, Kareem El Damanhoury, Celine Alkhaldi, Mostafa Salem, Mohammed Tawfeeq y AnneClaire Stapleton contribuyeron a este informe.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.