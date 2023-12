Sale de prisión Gypsy Rose Blanchard, quien se declaró culpable de ayudar a matar a su madre abusiva

Un libro próximo a lanzarse, “Released: Conversations on the Eve of Freedom”, cuenta la historia de Blanchard desde su propia perspectiva, con la ayuda de las escritoras Melissa Moore y Michele Matrisciani. Está previsto que se publique el 9 de enero de 2024.

“Nunca me he encontrado con nada que se acerque siquiera a lo que ha vivido Gypsy”, dijo el abogado de Blanchard, Michael Stanfield, en el documental de HBO “Mommy Dead and Mommy Dearest”. “Su madre parecía haber tomado grandes medidas para mantener a Gypsy en un papel muy juvenil, haciéndola actuar varios años más joven que su edad real”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.