Ellen DeGeneres aborda el “doloroso” final de su programa de entrevistas en su nuevo show de stand up

“Fue tan doloroso. No podía hacer nada para entender que no era algo personal”, dijo DeGeneres al público de Largo en una conversación posterior a su actuación. “Simplemente pensé: ‘Bueno, esta no es la forma en que quería terminar mi carrera, pero esta es la forma en que está terminando’. No me gustó nada cómo acabó la serie. Amo tanto ese programa y simplemente odié que la última vez que la gente me viera fuera de esa manera”.

