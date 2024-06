ANÁLISIS | Modi y su partido nacionalista tendrán otros cinco años en el poder en la India: ¿qué significa esto para el mundo?

Ahora, Modi tendrá que “dedicar mucho tiempo (a los asuntos internos) para mantener intacto el Gobierno con una coalición con agendas diferentes”, dijo T.V. Paul, autor de “The Unfinished Quest: India’s Search for Major Power Status from Nehru to Modi”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.