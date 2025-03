Votaron a Trump en 2024. Meses después, su administración los despidió

Trump, que el año pasado se autodenominó “padre de la fecundación in vitro”, no ha hecho gratuita la fecundación in vitro, sino que firmó un decreto el mes pasado para ampliar el acceso y la asequibilidad de la fecundación in vitro.

