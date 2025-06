Departamento de Justicia y Texas acuerdan bloquear ley que da tarifas de matrícula estatal a inmigrantes indocumentados

“Según la ley federal, las escuelas no pueden otorgar beneficios a extranjeros indocumentados que no otorgan a ciudadanos estadounidenses”, dijo la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, en un comunicado más temprano este miércoles, cuando se presentó la demanda. “El Departamento de Justicia luchará incansablemente para hacer valer la ley federal y garantizar que los ciudadanos estadounidenses no sean tratados como ciudadanos de segunda clase en ninguna parte del país”.

