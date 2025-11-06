Accionistas de Tesla aprueban el paquete salarial de US$ 1 billón de Musk, lo que podría convertirlo en el primer billonario

Por Chris Isidore, CNN

Los accionistas de Tesla aprobaron este jueves un paquete de compensación que podría convertir al CEO Elon Musk, ya el hombre más rico del mundo, en el primer billonario del mundo.

Tesla anunció que más del 75 % de los dueños de las acciones votaron a favor del paquete salarial durante la reunión anual de accionistas de la compañía. La votación no incluyó el 15 % de la empresa que Musk ya posee.

Musk agradeció a los accionistas y a la junta directiva de Tesla poco después de que se anunciara el resultado de la votación. “Lo aprecio muchísimo”, dijo.

Musk no recibe ningún salario, pero el paquete salarial aprobado viene en forma de una concesión de acciones que le daría hasta $US 423,7 millones de acciones adicionales de Tesla durante los próximos 10 años.

Esas acciones podrían valer alrededor de US$ 1 billón, suponiendo que la empresa alcance la capitalización de mercado de US$ 8,5 billones necesaria para que Musk califique para el pago máximo. Además, Tesla debe alcanzar una serie de objetivos operativos o financieros para que él reciba el número total de acciones, que se distribuirían en 12 bloques iguales.

Obtener todas las acciones disponibles bajo este paquete durante los próximos 10 años sería el equivalente a ganar US$ 275 millones al día, superando ampliamente cualquier otro paquete salarial ejecutivo en la historia.

Para que Tesla alcance los US$ 8,5 billones en valor de mercado necesarios, las acciones deben subir un 466 % respecto al precio actual. Eso también es aproximadamente un 70 % más alto que la compañía más valiosa del mundo, Nvidia, que alcanzó un récord de US$ 5 billones de capitalización de mercado la semana pasada.

Musk ya tiene un valor estimado de US$ 473.000 millones según el índice de multimillonarios de Bloomberg, en su mayoría debido a sus participaciones en Tesla, así como en las otras empresas que controla, incluyendo SpaceX y xAI.

Una votación para rechazar el paquete salarial este jueves podría haber significado su salida de la oficina del CEO de Tesla. El consejo de administración de Tesla dijo en un documento que Musk había planteado la posibilidad de dejar la compañía si no recibía las garantías de control que podría otorgarle el paquete.

Sin embargo, la empresa ha tenido un año complicado. Las ventas y las ganancias cayeron en la primera mitad y Tesla enfrenta la posibilidad de perder miles de millones en ingresos debido a la reducción del apoyo del Gobierno de Estados Unidos a los vehículos eléctricos.

Musk y los ejecutivos de Tesla desestiman esos problemas, diciendo que Tesla está cambiando el enfoque de simplemente vender vehículos eléctricos a vender autos autónomos, incluyendo una flota de “robotaxis”, así como robots humanoides.

En sus comentarios a los accionistas, Musk habló más sobre los robots, que aún no están a la venta, que sobre los autos de la empresa. La mayoría de sus referencias a los autos fueron sobre su llamado sistema de conducción autónoma total (FSD), una función de asistencia al conductor que todavía requiere que los conductores estén atentos y listos para tomar el control del vehículo.

No obstante, Musk dijo que los robots serán más grandes que el negocio automotor de la empresa, o cualquier otro negocio, incluso.

“Creo que va a ser el producto más grande de todos los tiempos, por mucho”, dijo. “Así que, más grande que los teléfonos celulares, más grande que cualquier cosa. Supongo que una forma de pensarlo es que cada ser humano en la Tierra va a querer tener su propio R2D2 o C3PO”.

Incluso predijo que los robots de Tesla podrían reemplazar a los cirujanos, poner fin a la pobreza mundial y remodelar el orden económico global. Afirma que podrían producirse por US$ 20.000 cada uno, lo que permitiría a la empresa venderlos por aproximadamente el mismo precio que un automóvil.

Aun así, esos productos y conceptos todavía están en desarrollo y no han salido a la venta. Eso significa que, incluso con la aprobación del paquete salarial, no es seguro que Musk alguna vez vea cualquiera de los cientos de millones de acciones potenciales. Deberá resolver los problemas actuales de la compañía y luego cumplir con las grandes promesas que ha hecho para el futuro.

Musk ha insistido en que necesita las acciones adicionales para tener más control sobre la empresa, no porque quiera tener mucho más dinero.

“No es como si fuera a ir a gastar el dinero”, dijo Musk en una llamada con inversionistas el mes pasado. “Tiene que haber suficiente control de voto para darme una fuerte influencia, pero no tanto como para que no se me pueda despedir si me vuelvo loco”.

