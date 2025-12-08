Paramount lanza una oferta pública de adquisición hostil sobre Warner Bros. Discovery

Por David Goldman, CNN

Paramount se ha dirigido directamente a los accionistas de Warner Bros. Discovery con una oferta en efectivo por la empresa que, según afirma, es más valiosa que el acuerdo de Netflix anunciado el viernes.

Se esperaba ampliamente que Paramount fuera el favorito para Warner Bros. Pero WBD —que es la empresa matriz de CNN— optó por Netflix, que según dijo ofreció un acuerdo más lucrativo.

Paramount ofreció US$ 30 por acción por toda la empresa, mientras que Netflix ofreció US$ 27,75 por Warner Bros. y HBO. Netflix cree que la eventual escisión de los activos de cable de WBD valdrá varios dólares por acción que, en última instancia, superarán la oferta de Paramount.

El lunes, Paramount dijo que los accionistas de WBD deberían decidir.

“Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior, totalmente en efectivo, por sus acciones de toda la empresa”, dijo David Ellison, CEO de Paramount, en un comunicado. “Nuestra oferta pública, que se realiza en los mismos términos que proporcionamos al Consejo de Administración de Warner Bros. Discovery en privado, ofrece mayor valor, y un camino más seguro y rápido hacia la finalización. Creemos que el Consejo de Administración de WBD está persiguiendo una propuesta inferior”.

