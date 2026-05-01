A Spirit se le agotan el dinero y el tiempo. Trump se mostró tibio sobre un acuerdo para salvarla

Por Chris Isidore y Donald Judd, CNN

El presidente Donald Trump declaró este viernes a los periodistas en la Casa Blanca que el Gobierno probablemente anunciará “hoy o mañana” su decisión sobre si rescatar a Spirit Airlines.

Según informes de este viernes, la aerolínea de bajo costo —que arrastra problemas desde hace tiempo— se prepara para suspender sus operaciones; una medida que podría dejar a millones de pasajeros de Spirit varados en todo el país y a 17.000 empleados sin trabajo.

“Bueno, lo estamos analizando; pero si no logramos cerrar un buen acuerdo, ninguna institución ha podido hacerlo”, dijo Trump. “Me gustaría salvar los empleos, pero haremos un anuncio en algún momento del día de hoy. Les dimos, les presentamos una propuesta final”.

Más temprano este viernes, un portavoz de Spirit Airlines dijo a CNN que no tenía comentarios directos sobre los informes de un posible cierre.

“Spirit está operando con normalidad”, afirmó el portavoz. Al momento de la publicación de este artículo, Spirit Airlines parecía estar operando normalmente.

El alza de los precios del combustible para aviones descarriló los planes de Spirit para salir de su segunda bancarrota, y las negociaciones con el gobierno federal sobre un posible rescate de US$ 500 millones no han arrojado un resultado aceptable para el Gobierno y los acreedores de Spirit.

La semana pasada, Trump dio señales de aprobar un acuerdo, y un abogado de Spirit dijo la semana pasada ante un tribunal de bancarrota que la aerolínea estaba en “conversaciones muy avanzadas” con el Gobierno. Pero CNN informó a principios de esta semana que un grupo de acreedores de Spirit se oponía a los términos del acuerdo, que los dejaba con menos dinero tras los procedimientos de bancarrota.

Otras aerolíneas han dicho que intervendrán y ayudarán a cualquier pasajero o empleado de Spirit que quede varado.

No obstante, la supresión de los vuelos de Spirit probablemente provocará un aumento en las tarifas de toda la industria aérea estadounidense, a medida que los viajeros compitan por menos asientos disponibles.

Todas las aerolíneas han estado lidiando con el encarecimiento del combustible para aviones, cuyo precio casi se ha duplicado desde el inicio de la guerra en Irán.

El combustible es el segundo mayor costo para las aerolíneas, solo detrás de la mano de obra.

Para ayudar a compensar estos costos, las aerolíneas han estado subiendo las tarifas e incrementando las tasas, como las de equipaje facturado. Pero la feroz competencia por los viajeros les ha impedido trasladar todos los costos a los clientes. Y las aerolíneas de descuento como Spirit tienen más dificultades para subir las tarifas debido a su dependencia de clientes que buscan ofertas.

Spirit tiene alrededor de 9.000 vuelos programados desde el 2 de mayo hasta el final del mes, según la firma de análisis de aviación Cirium. Eso equivale a un promedio de 300 vuelos y 60.000 pasajeros potenciales al día afectados solo en el próximo mes, si la aerolínea cierra operaciones.

Si Spirit cesa sus operaciones, los pasajeros con boletos para próximos vuelos deberían presentar reclamos ante el emisor de la tarjeta de crédito o débito utilizada para comprar los boletos.

Quienes pagaron en efectivo tendrían que esperar el reembolso junto con los otros acreedores de la empresa. Los pasajeros en medio de un viaje tendrían que encontrar un asiento en otra aerolínea, lo que podría tener costos mucho más altos.

Spirit se ubicó como la octava aerolínea más grande de EE.UU. en 2025 por el número de asientos ofrecidos. La aerolínea es pionera en ofrecer tarifas base ultra bajas para vuelos nacionales, cobrando un cargo adicional por cosas como el equipaje de mano. Ese modelo empujó las tarifas a la baja y llevó a aerolíneas más grandes a ofrecer boletos baratos de “economía básica”.

Las tarifas en toda la industria han subido este año debido al aumento de los precios del combustible para aviones. Eliminar aproximadamente el 2 % de los vuelos nacionales que Spirit tiene programado operar este verano elevará las tarifas aún más.

Spirit no ha sido rentable desde que los viajes se desplomaron poco después del inicio de la pandemia de covid, habiéndose declarado en bancarrota dos veces, la más reciente en agosto de 2025.

En febrero, Spirit anunció que había alcanzado un acuerdo con sus acreedores para salir de su más reciente bancarrota con menos deuda y la capacidad de seguir volando. Sin embargo, tres días después, la guerra en Irán provocó un vertiginoso aumento en los precios del combustible para aviones.

Las bancarrotas son comunes en la industria aérea, que es un negocio intensivo en capital.

Incluso en los mejores momentos, las aerolíneas pueden operar con márgenes reducidos. En los últimos 25 años, ocho grandes aerolíneas de Estados Unidos se han declarado en quiebra.

En muchos casos, las aerolíneas en quiebra son adquiridas por rivales solventes, lo que ha llevado a una consolidación generalizada en el sector. Cuatro grandes aerolíneas — United, American, Delta y Southwest — controlan alrededor del 80 % de los vuelos disponibles para los pasajeros.

Sin embargo, el cierre de Spirit supondría la primera clausura de una aerolínea estadounidense importante desde que Midway Airlines cesó sus operaciones inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre.

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Con información de Ramishah Maruf, de CNN.