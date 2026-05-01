La Fed insinúa sutilmente que solo están sobre la mesa recortes de tasas en medio de desacuerdos de algunos funcionarios

Por Bryan Mena, CNN

Una palabra en el extenso comunicado de política de la Reserva Federal (Fed) publicado esta semana está causando consternación entre sus funcionarios, algunos de los cuales advierten que podría terminar costándole caro a la economía de Estados Unidos.

Esa palabra es “adicional”.

Desde principios de la década de 2000, la Fed ha señalado si las tasas de interés podrían subir, bajar o mantenerse sin cambios —lo que se conoce como “orientación futura”— mediante comentarios públicos de los funcionarios y comunicados de política emitidos tras cada reunión.

El miércoles, su más reciente orientación futura insinuó que tasas de interés más bajas podrían ser la única posibilidad en adelante, al señalar que considerará “ajustes adicionales al rango objetivo de la tasa de fondos federales”. En su decisión más reciente, la Fed mantuvo sin cambios esta semana su tasa de interés clave por tercera reunión consecutiva.

La palabra “adicional” en particular suscitó objeciones. Los presidentes de la Fed, Lorie Logan, de Dallas; Beth Hammack, de Cleveland; y Neel Kashkari, de Minneapolis, “no apoyaron la inclusión de un sesgo hacia la flexibilización en el comunicado en este momento”, informó la Fed el miércoles, por lo que los tres emitieron votos disidentes. Este viernes, los tres presidentes de la Fed publicaron comunicados en los que detallaron por qué eso fue un error.

Desde 2024, los únicos ajustes que la Fed ha hecho al rango objetivo han sido a la baja, impulsados en gran medida por señales de debilitamiento de la economía. Sin embargo, la situación económica ha cambiado drásticamente este año: la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha mantenido los precios mundiales del petróleo rondando los US$ 100 por galón durante semanas y ha mantenido elevados los precios de la gasolina en Estados Unidos.

Puede haber consecuencias económicas graves si la Fed interpreta erróneamente la economía —incluso comunicar la dirección equivocada de las tasas de interés puede ser arriesgado—, dijeron los funcionarios de la Fed.

La orientación futura de la Fed “influye en las condiciones financieras y en la economía”, afirmó Logan en un comunicado este viernes, “y afecta el logro de los objetivos (de la Fed) de máximo empleo y estabilidad de precios”. Kashkari se hizo eco de eso en un comunicado separado este viernes.

Los funcionarios se rigen por su orientación prospectiva para contribuir a mantener la estabilidad de los mercados, aumentar la eficacia de la política monetaria e influir en las condiciones financieras.

Los observadores de la Fed interpretaron el uso de “adicional” en el comunicado de política como evidencia de un “sesgo hacia la flexibilización”, es decir, que los funcionarios se inclinan hacia la reducción de las tasas en el corto plazo, al tiempo que señalan que no es probable que haya aumentos de tasas. Fue un tipo raro de disenso sobre el lenguaje, no sobre el nivel de las tasas de interés, dentro de un comunicado de política monetaria.

Kevin Warsh, el elegido del presidente Donald Trump para dirigir la Fed, va camino de tomar las riendas en apenas unas semanas, y Warsh podría presionar para reducir las tasas, dado que fue elegido por un presidente que desde hace tiempo ha insistido en recortes de los tipos de interés. Eso también está alimentando la percepción de que la Fed se inclina a bajar las tasas, una postura a la que se oponen firmemente los tres presidentes de la Fed que manifestaron su disidencia.

Estas disidencias —más la separada de Miran, quien abogó esta semana por la reducción de las tasas— resultaron en un total de cuatro votos discrepantes, la cifra más alta desde octubre de 1992.

El comunicado de Hammack explicó que “este claro sesgo hacia la flexibilización” “ya no es apropiado dado el panorama” porque no solo la guerra con Irán está avivando presiones inflacionarias, sino que el mercado laboral de Estados Unidos parece haberse estabilizado, lo que significa que no hay urgencia por aplicar recortes de tasas para estimular la economía.

El propio Warsh ha declarado que no es partidario de la “orientación prospectiva”.

“A diferencia de muchos de mis colegas, pasados y presentes, no creo en la orientación futura”, dijo durante su audiencia de confirmación la semana pasada. “No creo que deba adelantarles cuál podría ser una decisión futura. Creo que es esencial que la Fed tome decisiones en las reuniones”.

Warsh no indicó durante su audiencia de confirmación hacia dónde deberían dirigirse las tasas de interés.

No obstante, la serie de disidencias registrada esta semana sugiere que, de ser confirmado en el cargo, a Warsh probablemente le resultará difícil convencer a sus colegas de reducir las tasas.

“Kevin Warsh asumirá como presidente para la próxima reunión de la Fed a mediados de junio, pero el resto de los dirigentes de la Fed mantiene un listón alto para aprobar un recorte de tasas”, dijo Bill Adams, economista jefe de Estados Unidos en Fifth Third Commercial Bank, en una nota de análisis esta semana.

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