La mayor democracia del mundo ha depurado los censos electorales y ha dejado a muchos sin derecho a voto

Por Esha Mitra, CNN

Sadre Alam luchó por la India. El abuelo de Suprabuddha Sen ilustró su primera Constitución. Durante décadas, ambos ejercieron su derecho al voto, consagrado en ese documento, en la democracia más grande del mundo.

Días antes de que se abrieran las urnas en las cruciales elecciones estatales de abril, descubrieron que les habían arrebatado su derecho. No recibieron prácticamente ninguna explicación.

Alam, de 62 años, abre una gruesa carpeta granate que contiene los aproximadamente 30 documentos que, según él, llevó a las autoridades locales para intentar convencerlas de su derecho al voto: las escrituras de propiedad de su abuelo de la década de 1920, pruebas de que sus padres habían votado décadas atrás, su certificado de baja del ejército. Sin éxito.

“Me resulta extraño pensar que mi país ya no me pertenece”, declaró el exsoldado a CNN desde su casa en el estado de Bengala Occidental, donde se están contando los votos de las elecciones de las que fue excluido. “Ese es mi dolor. Todos me preguntan: ‘¿Cómo es posible que tu nombre haya sido excluido a pesar de haber pertenecido al ejército?’”.

Alam y Suprabuddha figuran entre los más de nueve millones de nombres eliminados del censo electoral de Bengala Occidental.

Millones más fueron borrados en todo el país justo antes de una serie de elecciones estatales en la India que decidirán si el gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP), de corte nacionalista hindú, puede lograr avances en las legislaturas estatales del sur y el este del país, donde tradicionalmente ha tenido dificultades para acceder al poder.

El BJP afirma que la depuración del censo electoral es vital para eliminar duplicados, nombres de personas fallecidas y otras irregularidades, y para preservar la integridad de la democracia india.

Los críticos sostienen que la Comisión Electoral de la India (ECI), que debería ser un organismo independiente, actúa a instancias del BJP para impulsar su agenda mayoritaria y debilitar la representación de la minoría musulmana del país.

Eso ha hecho que la controversia sobre el censo electoral sea particularmente explosiva en Bengala Occidental, donde casi un tercio de los 90 millones de habitantes son musulmanes y donde el BJP ha estado ganando terreno en los últimos años.

Días antes de que abrieran las urnas, le comunicaron a Alam que su nombre ya no figuraba en el censo electoral porque los funcionarios habían encontrado una “discrepancia lógica” en la diferencia de edad de 15 años entre su madre y él en los registros.

La insinuación de que exista una discrepancia es un insulto, afirma el exsoldado, que sirvió en la breve guerra de la India contra su vecino y archirrival Pakistán en 1999.

“A principios de 1963, mi abuelo casó a su hija de catorce años, y yo nací en diciembre de ese mismo año”, comentó.

“¿Dónde está mi culpa en todo esto? ¿Acaso hay alguna duda de que no soy hijo de mi madre? ¿Acaso me trajeron de algún sitio?”

A Suprabuddha Sen, de 88 años, ni siquiera le explicaron por qué había perdido el derecho al voto que había ostentado durante décadas.

Le dolió aún más dadas sus conexiones personales con la fundación del sistema democrático de la India tras la independencia del dominio colonial británico en 1947.

Las ilustraciones de su abuelo sobre la historia y la cultura de la India adornan la Constitución india. El emblemático emblema de los cuatro leones que es el membrete oficial del Gobierno y que se encuentra en la portada de cada pasaporte indio fue diseñado por uno de sus alumnos bajo su supervisión.

“No recuerdo una época en la que no hayamos votado”, declaró su esposa Deepa Sen, quien también fue eliminada del padrón electoral sin explicación alguna.

Suprabuddha declaró a CNN que había presentado sus documentos de graduación, los documentos de su pensión gubernamental e incluso un pasaporte caducado, pero que los funcionarios no cedieron.

“Después de eso, no sé qué más puedo darles”, se quejó.

Según el Instituto Sabar, un grupo de investigación y políticas públicas, alrededor de 2,4 millones de los nombres eliminados del censo electoral en Bengala Occidental corresponden a personas fallecidas, lo que deja en duda la supresión de aproximadamente 6,7 millones de nombres.

Es difícil obtener datos sobre cuántos de esos casos corresponden a votantes elegibles, pero CNN recibió información de más de una docena de votantes que dijeron haber sido eliminados de la lista y no haber podido volver a ser incluidos debido a reglas poco claras y a la reticencia de los funcionarios locales.

“Los funcionarios encargados de las mesas electorales ni siquiera nos dan una explicación”, indicó Mabud Hussain, un vendedor de dulces del distrito de Murshidabad.

“Dicen que no pueden hacer nada y que lo que suceda ahora está en manos del Tribunal Supremo”, se resignó.

Y añadió: “Por lo que entendemos aquí, están atacando especialmente a los musulmanes y excluyéndolos, a pesar de que sus nombres figuran en los registros y tienen toda la documentación en regla. Solo ellos saben lo que hacen… nosotros no lo entendemos”.

Según el Instituto Sabar, entre los nombres eliminados de la lista de votantes de Bengala Occidental, el 34 % son musulmanes, un grupo que representa el 27 % de la población del estado.

El Tribunal Supremo de la India ha dictaminado que, si bien quienes han sido excluidos del censo electoral tienen derecho a apelar, el calendario electoral en Bengala Occidental no debe retrasarse.

“Esto es una maniobra política. La comisión electoral está trabajando a instancias del gobierno del BJP”, denunció Sajid Rahman, activista social de la Asociación para la Protección de los Derechos Democráticos (APDR).

El BJP afirma que no interfiere en el trabajo de la Comisión Electoral de la India (ECI). CNN se ha puesto en contacto con la ECI y el Ministerio del Interior de la India para obtener comentarios.

En un discurso pronunciado el pasado mes de diciembre, el ministro del Interior, Amit Shah, dio a entender que existían otros factores que impulsaban la depuración del censo electoral.

“Los infiltrados no pueden decidir quién será el primer ministro y el jefe de Gobierno del país”, manifestó en el parlamento, y agregó que las autoridades “detectarían, eliminarían y deportarían” a cualquier inmigrante ilegal.

El BJP ya ha impulsado una campaña para expulsar a los “infiltrados” ilegales, procedentes en su mayoría del vecino Bangladesh, de mayoría musulmana, con el que Bengala Occidental comparte estrechos lazos culturales y lingüísticos.

Esa retórica ha avivado los temores de que, tras haber sido privados del derecho al voto, las preguntas sobre la ciudadanía india puedan surgir a continuación.

En el distrito de Murshidabad, fronterizo con Bangladesh, ese temor ya es evidente. En la aldea de Mathurapur, 243 de sus 800 votantes han sido eliminados del censo electoral, según un funcionario electoral local.

“Quieren quitarnos la ciudadanía, eso es lo que dice la gente, por eso tenemos miedo”, comentó Noorfa Bibi, ama de casa y residente de Mathurapur, quien afirma que también fue eliminada de la lista.

“¿Nos devolverán la ciudadanía si nos la quitan o nos la irán retirando gradualmente?”, custionó.

Tras apelar ante el Tribunal Supremo, Suprabuddha, nieto del ilustrador, y su esposa consiguieron que sus nombres volvieran a figurar en el censo electoral.

Los resultados de las elecciones se conocerán a principios de mayo, pero millones de personas permanecerán en la incertidumbre, sin saber si sus derechos a votar o a pertenecer a la India están garantizados.

“Estamos bien conectados, tenemos todos estos documentos”, dijo Suprabuddha. “¿Pero qué pasa con las personas que no tienen esas conexiones?”

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