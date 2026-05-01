La nueva estatua londinense de Banksy, que ondea una bandera, satiriza el patriotismo ciego

Por Lex Harvey, CNN

Banksy ha confirmado que él es el autor de una gran estatua que apareció misteriosamente en el centro de Londres, la cual representa a un hombre trajeado que desciende de un pedestal con una bandera que le cubre el rostro.

El enigmático artista se atribuyó el mérito de la obra en un video humorístico publicado el jueves en su página de Instagram, en el que se veía a los trabajadores erigiendo la estatua al amparo de la noche.

El monumento, de apariencia satírica y con la firma de Banksy en su pedestal, ha atraído a multitudes a Waterloo Place, en Londres, desde su aparición en la madrugada del miércoles.

Como una clara crítica al patriotismo ciego, se alza entre estatuas de importantes figuras históricas británicas, como el rey Eduardo VII y el capitán Scott.

El video publicado el jueves en la cuenta de Instagram de Banksy muestra a un señor mayor acercándose a la escultura y diciendo: “No me gusta”.

Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales reaccionaron positivamente a la nueva obra. “Una declaración contundente sobre la ceguera colectiva: avanzar sin visión, sin preparación”, comentó un usuario de Instagram.

“Realmente impactante”, añadió el usuario. “La bandera no tiene identidad, ni país, ni lealtad, solo una forma, lo que hace que la figura sea universal… y, sin embargo, inconfundiblemente dirigida”.

El jueves por la tarde, las autoridades londinenses habían colocado vallas alrededor de la estatua.

El Ayuntamiento de Westminster, que supervisa la zona, declaró a la BBC: “Nos entusiasma ver la última escultura de Banksy en Westminster, que supone una notable incorporación al vibrante panorama artístico público de la ciudad. Si bien hemos tomado medidas iniciales para proteger la estatua, por el momento seguirá siendo accesible al público para que la vea y la disfrute”.

Esta maniobra se produce menos de dos meses después de que la agencia de noticias Reuters afirmara haber revelado la identidad de Banksy en una extensa investigación.

Según Reuters, Banksy es un hombre de mediana edad con gafas, originario de Bristol, llamado Robin Gunningham, aunque el artista no confirmó ni desmintió su identidad.

El aparente desenmascaramiento de Banksy, quien se ha esforzado enormemente por preservar su anonimato desde que su obra comenzó a aparecer por todo el Reino Unido en la década de 1990, desató la polémica, y tanto los fans como los coleccionistas se preguntaron cómo podría afectar esta revelación al valor y la repercusión de su obra.

“Quería que el recuerdo del artista anónimo, y el misterio que lo rodea, perdurara”, declaró Nico Epstein, consultor de arte afincado en Lisboa, a CNN en marzo.

“Banksy es un superhéroe para muchísimas personas. La gente quiere creer en ese cuento de hadas y ahora ha llegado a su fin”, lamentó.

Banksy es conocido principalmente por usar plantillas y pintura en aerosol para plasmar sus mensajes políticos, satíricos y a menudo subversivos, aunque también ha creado varias estatuas y esculturas a lo largo de sus tres décadas de carrera.

En 2004, se atribuyó la autoría de una escultura que representaba una figura de bronce desnuda y pensativa con un cono de tráfico a modo de sombrero, titulada “El bebedor” —un juego de palabras con “El pensador” de Auguste Rodin—, que se exhibió en el West End de Londres.

Aunque Banksy surgió de la escena del grafiti de Bristol, muchas de sus obras más famosas han aparecido en Londres, incluidos los murales de “Niña con globo”, que comenzaron a aparecer en la ciudad en 2002.

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