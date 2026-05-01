¿Qué deben saber los viajeros que tengan boletos de Spirit Airlines?

Por Marnie Hunter, CNN

El fin de semana se ha convertido en una experiencia angustiante para los viajeros con boletos de Spirit Airlines, mientras esperan ver cómo se desarrollarán los problemas financieros de la aerolínea.

Un rescate gubernamental propuesto para la aerolínea, que ha estado luchando por salir de su segunda bancarrota, es incierto este viernes, con informes de que Spirit Airlines se estaba preparando para cerrar operaciones a primera hora del sábado.

Miles de pasajeros podrían quedar varados de inmediato si Spirit suspende su servicio.

“Si tienes un boleto reservado con Spirit, yo haría una nueva reserva con otra aerolínea si realmente necesitas viajar”, dijo este viernes a CNN Becky Blaine, editora gerente de The Points Guy.

Más temprano este viernes, un portavoz de Spirit Airlines dijo a CNN que la aerolínea no tenía comentarios directos sobre los informes publicados de un posible cierre. “Spirit está operando con normalidad”, dijo el portavoz.

Pero la ansiedad de los viajeros es, sin duda, mucho mayor de lo habitual. Esto es lo que los pasajeros necesitan saber en este momento:

Sí; otras aerolíneas estadounidenses dijeron a CNN que brindarían apoyo a los pasajeros afectados.

Las medidas exactas no se detallaron en todos los casos, pero American Airlines declaró que había “implementado de inmediato topes tarifarios en los boletos de la Cabina Principal para las rutas de Spirit en las que también ofrecemos servicio sin escalas”.

United, Allegiant y Frontier también dijeron que intentarían ayudar a los pasajeros afectados.

La guía del Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés) sobre el cese de servicios de aerolíneas alienta a los viajeros a consultar con otras aerolíneas “para ver si aceptarán su boleto, en modalidad confirmada o en lista de espera, o si le ofrecerán un descuento en un nuevo boleto al eximir requisitos de compra anticipada u otras restricciones”.

Katy Nastro, experta en viajes de Going.com, se refirió a esas facilidades como “tarifas de rescate” y dijo que pueden ser limitadas. “Vuelva a reservar con esas aerolíneas lo antes posible”.

Tal vez.

“En estos casos, a los viajeros no les quedan muchas opciones para recuperar su dinero”, dijo Nastro sobre las aerolíneas que cesan el servicio.

“Técnicamente, su derecho a un reembolso se mantiene, pero si no existe una aerolínea que pague por la cancelación, los viajeros por lo general son el último eslabón en recuperar su dinero”, dijo Nastro.

El DOT señala las mejores opciones en sus directrices.

“Aunque la aerolínea haya dejado de volar, es posible que puedas obtener un reembolso a través de la compañía de tarjeta de crédito que utilizaste para comprar el boleto o de tu compañía de seguro de viaje”, afirma el DOT, y agrega orientación sobre cómo proceder para solicitar reembolsos. Actúa rápido: por lo general tienes 60 días para cargos en tarjeta de crédito, aunque a veces ese límite se flexibiliza para transporte futuro, señala el DOT.

Eso coincide con el consejo de Nastro.

Dijo que las tarjetas de crédito suelen ser la única forma de ver un reembolso, a través de la Ley de Facturación Justa de Crédito.

“No canceles nada, ya que necesitas prueba de haber tenido ‘servicios no prestados’”, advirtió Nastro. Espera a que Spirit cancele; de lo contrario, los pasajeros pueden perder los escasos recursos que tienen, dijo.

Blaine agregó que la cobertura del seguro de viaje es incierta. “Si reservas con una tarjeta de crédito, la bancarrota de una aerolínea específicamente no está cubierta por la póliza de seguro de viaje de su tarjeta de crédito”, dijo. “Si tienes un seguro de viaje adicional, puedes revisarlo; podría estar cubierto”.

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Con información de Chris Isidore, Aaron Cooper y Alexandra Skores, de CNN.