Dolly Parton cancela su residencia en Las Vegas debido a problemas de salud

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La cantante Dolly Parton anunció el lunes en un video en Instagram que canceló su residencia de conciertos en Las Vegas debido a problemas de salud.

“Gracias por apoyarme y mostrarme tanto amor y apoyo durante el último año. Todavía tengo algo de sanación por hacer, ¡pero estoy en camino! Nos vemos pronto”, escribió la cantante de 80 años en la publicación difundida en Instagram, en la que también recordó el fallecimiento de su esposo Carl Thomas Dean en marzo de 2025.

La leyenda de la música country ya había pospuesto algunos de sus shows en Las Vegas en septiembre de 2025 tras revelar que enfrentaba algunos problemas de salud y que debía enfrentarse a “algunos procedimientos” médicos sin ofrecer más detalles.

Un mes después, no obstante, Parton compartió un video en redes sociales en los que echó por tierra los rumores sobre su malestar físico. “Quería decir que sé que últimamente todos piensan que estoy más enferma de lo que realmente estoy. ¿Acaso parezco enferma? Estoy trabajando duro aquí”, afirmó Parton mientras grababa un comercial para el show Grand Ole Opry, en Nashville, en octubre de 2025.

En el nuevo video compartido el lunes, Parton dijo: “Hola, soy Dolly, y estoy aquí para darles una actualización sobre algunas cosas que están pasando en mi vida. Primero, se trata de mi salud, y tengo buenas noticias y un poco de malas noticias. La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien a los medicamentos y a los tratamientos, y estoy mejorando cada día. La mala noticia es que me tomará algo de tiempo estar al nivel necesario para volver a actuar en el escenario, porque algunos de los medicamentos y tratamientos me dejan un poco aturdida, como solía decir mi abuela”.

La cantante mencionó en Instagram que estos trastornos físicos se deben a cálculos renales. “Ya les he dicho antes que siempre he tenido problemas con los cálculos renales. Dios mío, me sacan más piedras al año que la cantera de roca de Rockwood, Tennessee. Pero, hablando en serio, mi sistema inmunológico y mi sistema digestivo se desajustaron por completo en los últimos dos años, y están trabajando muy duro para recuperar su fortaleza”, anunció.

Debido a ello, Parton confirmó que cancelaba la residencia en Las Vegas, que había sido reprogramada para este septiembre en el teatro The Colosseum at Caesars Palace.

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