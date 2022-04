Estos son los regalos que se llevan los artistas y ganadores de los premios Grammy

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Uno de los aspectos que más causan interés durante la semana de los Grammy es el famoso gift lounge, una especie de cuarto en donde los artistas invitados a la premiación, así como presentadores y nominados, son consentidos por los patrocinadores del evento.

Y aunque no ganes el gramófono dorado, no te vas de Las Vegas con las manos vacías. Los artistas pueden irse a casa con más de 60 productos. Mira algunos de ellos:

La cantante argentina María Becerra es una de las artistas que se presentarán durante los Grammy. Y, por supuesto, estuvo en el gift lounge. Acá se prueba uno de los lentes de TurboFlex, que según un comunicado de los Grammy se trata de unos lentes que son completamente flexibles.

En cuanto a joyería, Courtney Racquel y Grosse Japan son dos de las empresas que ofrecen piezas a los invitados.

Tony Succar, nominado a los Premios Grammy por su disco “Live In Peru”, no perdió la oportunidad de pasar por el gift lounge y en esta fotografía se le ve vistiendo un modelo de zapatos deportivos de Newton, compañía que junto a Peta creó zapatillas para correr completamente veganas.

El metaverso está a la vuelta de la esquina y Tony Succar también está preparándose para quizás llevar su música a este universo. En esta fotografía se le ve usando el dispositivo de realidad virtual Ceek VR.

Los Backstreet Boys también se dirigieron al cuarto de los regalos y acá Howie, Brian y AJ posan con sus nuevas pantuflas de Coma Toes.

Aymée Nuviola, nominada al Grammy al mejor álbum tropical, está lista para jugar golf. Y es que Topgolf estará obsequiando a los artistas con una tarjeta VIP que les otorga acceso a cualquiera de las locaciones de la empresa en Estados Unidos, con beneficios especiales como un área privada apta para seis invitados.

Otros productos que también son parte de la bolsa de regalos de los Grammy:

Las palomitas de maíz de Opopop. Productos de cuidado del rostro de Byroe. Cirugía plástica de Art Lipo Plastic Surgery. Productos de baño de BathSlut. Productos de cuidado del cabello de British M. Comida para mascotas de Canidae Pet Food. La bata Snoozewear Blanket Robe de Casper. El suplemento antioxidante C60 Purple. US$ 10.000 en tratamiento de belleza con el Dr. Konstantin Vasyukevich. CBD de Elixinol para ayudar a conciliar el sueño. Una colección especial de cabernet sauvignon de Frontera Wines. Una fragancia especial y única, creada para los premios Grammy, por parte de MasterCard. Libros de National Geographic, entre ellos, Fauci: Expect the Unexpected: Ten Lessons on Truth, Service, and the Way Forward. Una rosa preservada para que dure más de lo que te imaginas de Rose Box NYC. Un set de medias de Skinny SBU Socks. Muñecos interactivos de WowWee. Pinturas de uñas de Color Street. Una mezcla de Chai de The Chai Box. Shampoo en seco de Colab. Un roller de aromaterapia de Euka. El juego “Throw Throw Avocado” y “Exploding Minions” de la compañía “Exploting Kittens”.

