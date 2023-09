La historia de Luis Rubiales, protagonista de uno de los mayores escándalos en la historia del fútbol español

“De acuerdo con la legislación española vigente, no acudir a una llamada de la selección es calificado como una infracción muy grave y puede acarrear sanciones de entre dos y cinco años de inhabilitación. La RFEF, al contrario de la forma de actuar de estas jugadoras, quiere dejar claro que no las llevará a este extremo ni las presionará. Directamente, no convocará a las futbolistas que no desean vestir la camiseta de España. La Federación contará únicamente con futbolistas comprometidas aunque tenga que jugar con juveniles”.

Piqué, por su parte, reconoció el pago de los 24 millones, pero afirmó que el acuerdo comercial a su empresa no incurría en algún tipo de conflicto de interés deportivo.“Sé separar perfectamente lo que es un acuerdo comercial con lo que sé, jugar al fútbol. Como lo he hecho toda mi vida, y que, obviamente, jamás en mi vida voy a pedir una ayuda de nada, ni nadie me va a dar una ayuda de nada”.

En el foro deportivo World Football Summit, realizado en septiembre de 2019, Villar aseguró: “Espero que me declaren inocente, porque no he hecho nada”.

