La leyenda de ABBA Agnetha Fältskog lanza nuevo sencillo

Fältskog, de 73 años, dijo que habló con el compositor y productor Jörgen Elofsson, quien también apareció en el programa BBC Radio 2, y agregó que querían que el álbum de 2013 sonara “totalmente nuevo”. El sencillo “‘Where Do We Go From Here?’ ” es una nueva incorporación al álbum.

“¿Entonces, a dónde vamos desde aquí? Estreno mundial de ‘Where Do We Go From Here?’ en @bbcradio2 con @zoetheball – Sintonízalo el jueves 31 de agosto a partir de las 8:30 a.m. (BST)”, escribió la cantante en una publicación en una página de Instagram recién creada.

