Le pagan a los jóvenes chinos para que sean “hijos de tiempo completo”

“Van a trabajar a las ciudades y ganan un salario mensual de 3.000 a 4.000 yuanes (US$ 419 a US$ 559). Pero no pueden mantenerse a sí mismos en absoluto. Todavía comen en la casa de sus padres, viven con ellos o les hacen pagar sus departamentos o autos. Sus gastos de manutención son pagados parcialmente por los padres”, dijo.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.