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today at 10:50 PM
Published 9:53 PM

Friday high school football scores – October 1

(KIFI)
IDAHO FALLS 19
RIGBY 42

HIGHLAND  24
THUNDER RIDGE 14

SKYLINE  38
MADISON 14

BONNEVILLE 13
SHELLEY 7

PRESTON  14
SUGAR-SALEM 24

BLACKFOOT  24
HILLCREST 0

POCATELLO  48
BURLEY 13

AMERICAN FALLS  41
WENDELL 14

SODA SPRINGS   8
WEST SIDE  55  (THU)

SALMON  0
NORTH FREMONT 64

MARSH VALLEY 21
SOUTH FREMONT 20

SNAKE RIVER  46
TETON 21

ABERDEEN  46
MALAD 18

RIRIE  0
FIRTH 75

CHALLIS  0
NORTH GEM 54

DIETRICH  8
BUTTE COUNTY 40

ROCKLAND 36
GRACE 53

WYOMING FOOTBALL SCORES

POWELL 13
STAR VALLEY 29

GREEN RIVER 12
JACKSON HOLE 53

Football / High School / Local Sports
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News Team

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