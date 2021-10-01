Friday high school football scores – October 1
(KIFI)
IDAHO FALLS 19
RIGBY 42
HIGHLAND 24
THUNDER RIDGE 14
SKYLINE 38
MADISON 14
BONNEVILLE 13
SHELLEY 7
PRESTON 14
SUGAR-SALEM 24
BLACKFOOT 24
HILLCREST 0
POCATELLO 48
BURLEY 13
AMERICAN FALLS 41
WENDELL 14
SODA SPRINGS 8
WEST SIDE 55 (THU)
SALMON 0
NORTH FREMONT 64
MARSH VALLEY 21
SOUTH FREMONT 20
SNAKE RIVER 46
TETON 21
ABERDEEN 46
MALAD 18
RIRIE 0
FIRTH 75
CHALLIS 0
NORTH GEM 54
DIETRICH 8
BUTTE COUNTY 40
ROCKLAND 36
GRACE 53
WYOMING FOOTBALL SCORES
POWELL 13
STAR VALLEY 29
GREEN RIVER 12
JACKSON HOLE 53
Comments