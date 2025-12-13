Saturday high school basketball scores – December 13
(KIFI)
BOYS SCORES - SAT
Highland 61
Skyline 35
Buhl 52
Snake River 64
Teton 56
Ridgevue 81
Castleford 34
Challis 63
Aberdeen 31
Carey 52
CAPITAL CLASSIC DAY 3
Blackfoot 56
Mountain Home 35
TITLEONE TIP-OFF CLASSIC DAY 3
Hillcrest 36
Coeur d'Alene 45
Boise 60
Star Valley, WY 52
Century 48
Shelley 52
Sandpoint 54
Vallivue 59
RIRIE BULLDOG SHOOTOUT DAY 3
GOLD BRACKET
West Jefferson 39
Firth 46
South Fremont 60
Marsh Valley 41
3RD PLACE GAME
Nampa Christian 56
Malad 74
7TH PLACE GAME
Filer 49
Owyhee, NV 28
BLUE BRACKET
Salmon 44
North Fremont 60
Butte County 53
Watersprings 41
3RD PLACE GAME
Rockland 34
Ririe 51
7TH PLACE GAME
Aberdeen 31
Carey 52
PRO IMAGE SPORTS HOLIDAY CLASSIC DAY 3
Pocatello 42
Eagle 63
Lakeland 33
Madison 58
McDermitt, NV 41
West Side 65
GIRLS SCORES
Rigby 40
Lehi, UT 26
Raft River 20
Butte County 55
Malad 59
West Side 39
Soda Springs 45
Declo 38
Aberdeen 23
Wendell 53
TITLEONE TIP-OFF CLASSIC DAY 3
Borah 48
Hillcrest 49
Sandpoint 54
Vallivue 59
Twin Falls 34
Sandpoint 43
Mountain Home 51
Bishop Kelly 41