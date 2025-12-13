Skip to Content
Sports

Saturday high school basketball scores – December 13

High school basketball
MGN online
High school basketball
By
December 13, 2025 11:12 PM
Published 11:08 PM

(KIFI)
BOYS SCORES - SAT
Highland  61
Skyline   35

Buhl  52
Snake River  64

Teton  56
Ridgevue  81

Castleford  34
Challis    63

Aberdeen  31
Carey  52

CAPITAL CLASSIC DAY 3
Blackfoot  56
Mountain Home  35

TITLEONE TIP-OFF CLASSIC DAY 3
Hillcrest  36
Coeur d'Alene  45

Boise  60
Star Valley, WY  52

Century  48
Shelley  52

Sandpoint 54

Vallivue 59

RIRIE BULLDOG SHOOTOUT  DAY 3
GOLD BRACKET
West Jefferson  39
Firth  46

South Fremont   60
Marsh Valley   41

3RD PLACE GAME
Nampa Christian  56
Malad   74

7TH PLACE GAME
Filer  49
Owyhee, NV  28

BLUE BRACKET
Salmon  44
North Fremont  60

Butte County  53
Watersprings  41

3RD PLACE GAME
Rockland  34
Ririe  51

7TH PLACE GAME
Aberdeen  31 
Carey  52

PRO IMAGE SPORTS HOLIDAY CLASSIC DAY 3
Pocatello  42
Eagle  63

Lakeland  33
Madison  58

McDermitt, NV 41
West Side 65

GIRLS SCORES
Rigby   40
Lehi, UT  26

Raft River   20
Butte County  55

Malad   59
West Side  39

Soda Springs  45
Declo   38

Aberdeen  23
Wendell    53

TITLEONE TIP-OFF CLASSIC DAY 3
Borah  48
Hillcrest  49

Sandpoint 54
Vallivue 59

Twin Falls  34
Sandpoint  43

Mountain Home 51
Bishop Kelly 41

BOYS BASKETBALL
Girls Basketball
scores
