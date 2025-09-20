Best counties to raise a family in Idaho

For people looking to find a home to raise a family in, choosing a county is an important decision. Most families place affordable homes, safe neighborhoods, a quality school system, and family-friendly activities at the top of their wish lists.

Stacker compiled a list of the best counties to raise a family in Idaho using 2025 data from Niche. Niche ranks counties based on a variety of factors including cost of living, schools, health care, recreation, and weather.

The list features counties that boast some of the top schools and fun, family-friendly activities for every season. Keep reading to explore the best counties to raise a family. Maybe you’ll find one that suits your brood.

#25. Caribou County

– Niche grades: good for families (C+), public schools (B), cost of living (B-), weather (C+), outdoor activities (B-)

– Population: 7,118

– Median household income: $66,653

– Median home value: $220,200

– Top places to live: Soda Springs (C), Grace (B+), Bancroft (C)

#24. Lincoln County

– Niche grades: good for families (C+), public schools (C), cost of living (C+), weather (C+), outdoor activities (B+)

– Population: 5,276

– Median household income: $66,038

– Median home value: $206,700

– Top places to live: Dietrich (B-), Shoshone (C+), Richfield (C)

#23. Owyhee County

– Niche grades: good for families (C+), public schools (B), cost of living (C), weather (A-), outdoor activities (B)

– Population: 12,284

– Median household income: $59,773

– Median home value: $281,600

– Top places to live: Homedale (C+), Marsing (C+), Grand View (C)

#22. Bonner County

– Niche grades: good for families (B-), public schools (B+), cost of living (C-), weather (C), outdoor activities (A)

– Population: 49,456

– Median household income: $65,168

– Median home value: $433,400

– Top places to live: Sandpoint (B+), Ponderay (C+), Kootenai (C+)

#21. Nez Perce County

– Niche grades: good for families (B-), public schools (C+), cost of living (C), weather (B), outdoor activities (A-)

– Population: 42,477

– Median household income: $71,466

– Median home value: $291,300

– Top places to live: Lewiston (B), Sweetwater (B), Lapwai (B-)

#20. Franklin County

– Niche grades: good for families (B-), public schools (B-), cost of living (C), weather (C), outdoor activities (B-)

– Population: 14,715

– Median household income: $65,991

– Median home value: $304,000

– Top places to live: Preston (C+), Clifton (B), Dayton (B-)

#19. Twin Falls County

– Niche grades: good for families (B-), public schools (B-), cost of living (C-), weather (B+), outdoor activities (B)

– Population: 92,121

– Median household income: $65,338

– Median home value: $292,700

– Top places to live: Kimberly (B), Twin Falls (B), Buhl (C)

#18. Minidoka County

– Niche grades: good for families (B-), public schools (C+), cost of living (C+), weather (B+), outdoor activities (B)

– Population: 21,922

– Median household income: $70,060

– Median home value: $235,300

– Top places to live: Heyburn (B-), Paul (B-), Rupert (C+)

#17. Bear Lake County

– Niche grades: good for families (B-), public schools (B), cost of living (B-), weather (C-), outdoor activities (B-)

– Population: 6,552

– Median household income: $67,304

– Median home value: $234,200

– Top places to live: Montpelier (B-), Paris (B-), Georgetown (B-)

#16. Valley County

– Niche grades: good for families (B-), public schools (B), cost of living (C-), weather (C-), outdoor activities (A)

– Population: 12,136

– Median household income: $76,125

– Median home value: $599,500

– Top places to live: McCall (B+), Cascade (C+), Smiths Ferry (unavailable)

#15. Gooding County

– Niche grades: good for families (B-), public schools (B-), cost of living (C+), weather (B+), outdoor activities (B+)

– Population: 15,740

– Median household income: $62,395

– Median home value: $231,800

– Top places to live: Wendell (C+), Gooding (C), Hagerman (B)

#14. Kootenai County

– Niche grades: good for families (B-), public schools (B), cost of living (D+), weather (B-), outdoor activities (A)

– Population: 177,736

– Median household income: $77,034

– Median home value: $467,400

– Top places to live: Dalton Gardens (B), Coeur d’Alene (B-), Rathdrum (B-)

#13. Power County

– Niche grades: good for families (B-), public schools (C+), cost of living (C+), weather (B), outdoor activities (B+)

– Population: 8,018

– Median household income: $59,760

– Median home value: $191,200

– Top places to live: American Falls (B), Rockland (B-)

#12. Canyon County

– Niche grades: good for families (B-), public schools (B-), cost of living (C-), weather (A-), outdoor activities (A-)

– Population: 242,405

– Median household income: $72,355

– Median home value: $350,300

– Top places to live: Middleton (B+), Nampa (B-), Caldwell (C+)

#11. Jefferson County

– Niche grades: good for families (B), public schools (B), cost of living (C), weather (C+), outdoor activities (B-)

– Population: 32,234

– Median household income: $82,952

– Median home value: $335,000

– Top places to live: Rigby (B+), Ririe (B+), Roberts (B-)

#10. Teton County

– Niche grades: good for families (B), public schools (C), cost of living (C-), weather (C), outdoor activities (B-)

– Population: 12,101

– Median household income: $90,740

– Median home value: $595,900

– Top places to live: Driggs (B), Victor (B-), Tetonia (C-)

#9. Madison County

– Niche grades: good for families (B), public schools (B), cost of living (C-), weather (C+), outdoor activities (A-)

– Population: 53,578

– Median household income: $58,259

– Median home value: $365,000

– Top places to live: Sugar City (B), Rexburg (B)

#8. Fremont County

– Niche grades: good for families (B), public schools (B), cost of living (C+), weather (C-), outdoor activities (A-)

– Population: 13,701

– Median household income: $72,767

– Median home value: $281,800

– Top places to live: St. Anthony (B), Ashton (B), Island Park (C+)

#7. Cassia County

– Niche grades: good for families (B), public schools (B-), cost of living (C+), weather (B+), outdoor activities (B)

– Population: 25,165

– Median household income: $67,042

– Median home value: $257,300

– Top places to live: Burley (B-), Oakley (B), Albion (B)

#6. Bonneville County

– Niche grades: good for families (B+), public schools (B-), cost of living (C), weather (B-), outdoor activities (B+)

– Population: 127,056

– Median household income: $76,646

– Median home value: $327,000

– Top places to live: Ammon (B+), Idaho Falls (B), Lincoln (B-)

#5. Bingham County

– Niche grades: good for families (B+), public schools (B-), cost of living (C+), weather (B), outdoor activities (A-)

– Population: 48,993

– Median household income: $76,842

– Median home value: $258,000

– Top places to live: Blackfoot (B), Riverside (B), Shelley (B-)

#4. Bannock County

– Niche grades: good for families (B+), public schools (B), cost of living (C), weather (B-), outdoor activities (A-)

– Population: 88,457

– Median household income: $64,080

– Median home value: $267,200

– Top places to live: Pocatello (B+), Chubbuck (B), Tyhee (B-)

#3. Latah County

– Niche grades: good for families (B+), public schools (B), cost of living (C-), weather (B-), outdoor activities (A)

– Population: 40,315

– Median household income: $65,179

– Median home value: $342,500

– Top places to live: Moscow (A), Troy (B), Genesee (B)

#2. Blaine County

– Niche grades: good for families (B+), public schools (A-), cost of living (C-), weather (C-), outdoor activities (B)

– Population: 24,579

– Median household income: $84,470

– Median home value: $663,800

– Top places to live: Sun Valley (B+), Ketchum (B+), Hailey (B)

#1. Ada County

– Niche grades: good for families (A-), public schools (A-), cost of living (D+), weather (B), outdoor activities (A)

– Population: 508,052

– Median household income: $88,907

– Median home value: $476,000

– Top places to live: North End (A+), Boise Heights (A), Sunset (A)