Counties with the most pre-war homes in Idaho
Pre-war homes—those built before 1939—are architectural gems. They are sturdy, charming, and often what people are referring to when they look at the prevalent colorless, linear designs of today and lament “they just don’t make them like they used to.”
In some ways, that’s a good thing. Pre-war homes often contained materials we know to be hazardous today, like asbestos and lead. But their signature characteristics, including hardwood floors, nickel accents, ornate crown molding, and high ceilings, are among the features many people look for in a dream home.
Preserving the history of these properties, many of which you’ll find on the National Register of Historic Places, is labor that often extends beyond the scope of an individual homeowner. Depending on where these homes are located, special permission by local historic commissions may be required before renovations can be done in an effort to preserve their historic architectural integrity.
Stacker compiled a list of counties in Idaho with the most pre-war homes using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of homes that were built in 1939 or earlier based on 2023 5-year estimates.
#44. Teton County
– Homes built 1939 or earlier: 2.8% (172 homes)
– Homes built since 2000: 1.4% (87 homes)
– Median year homes built: 2001
– National rank: #2,849
– Total homes built: 6,199
#43. Madison County
– Homes built 1939 or earlier: 3.3% (482 homes)
– Homes built since 2000: 2.3% (347 homes)
– Median year homes built: 2002
– National rank: #2,754
– Total homes built: 14,769
#42. Valley County
– Homes built 1939 or earlier: 3.8% (474 homes)
– Homes built since 2000: 0.3% (33 homes)
– Median year homes built: 1993
– National rank: #2,656
– Total homes built: 12,601
#41. Boise County
– Homes built 1939 or earlier: 4.0% (222 homes)
– Homes built since 2000: 2.0% (111 homes)
– Median year homes built: 1991
– National rank: #2,618
– Total homes built: 5,592
#40. Ada County
– Homes built 1939 or earlier: 4.1% (8,408 homes)
– Homes built since 2000: 3.6% (7,444 homes)
– Median year homes built: 1996
– National rank: #2,592
– Total homes built: 205,068
#39. Blaine County
– Homes built 1939 or earlier: 4.1% (649 homes)
– Homes built since 2000: 0.8% (131 homes)
– Median year homes built: 1987
– National rank: #2,586
– Total homes built: 15,769
#38. Custer County
– Homes built 1939 or earlier: 5.3% (169 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1987
– National rank: #2,359
– Total homes built: 3,164
#37. Kootenai County
– Homes built 1939 or earlier: 5.4% (4,193 homes)
– Homes built since 2000: 2.6% (2,003 homes)
– Median year homes built: 1995
– National rank: #2,350
– Total homes built: 78,013
#36. Elmore County
– Homes built 1939 or earlier: 5.8% (707 homes)
– Homes built since 2000: 1.3% (164 homes)
– Median year homes built: 1985
– National rank: #2,255
– Total homes built: 12,168
#35. Boundary County
– Homes built 1939 or earlier: 6.1% (339 homes)
– Homes built since 2000: 1.7% (96 homes)
– Median year homes built: 1990
– National rank: #2,191
– Total homes built: 5,535
#34. Adams County
– Homes built 1939 or earlier: 6.8% (182 homes)
– Homes built since 2000: 0.3% (7 homes)
– Median year homes built: 1984
– National rank: #2,058
– Total homes built: 2,666
#33. Gooding County
– Homes built 1939 or earlier: 6.9% (421 homes)
– Homes built since 2000: 0.4% (24 homes)
– Median year homes built: 1976
– National rank: #2,051
– Total homes built: 6,100
#32. Canyon County
– Homes built 1939 or earlier: 7.2% (6,189 homes)
– Homes built since 2000: 3.4% (2,906 homes)
– Median year homes built: 1998
– National rank: #1,995
– Total homes built: 85,583
#31. Bonneville County
– Homes built 1939 or earlier: 7.3% (3,397 homes)
– Homes built since 2000: 2.3% (1,059 homes)
– Median year homes built: 1985
– National rank: #1,975
– Total homes built: 46,425
#30. Owyhee County
– Homes built 1939 or earlier: 8.1% (391 homes)
– Homes built since 2000: 3.6% (173 homes)
– Median year homes built: 1982
– National rank: #1,861
– Total homes built: 4,803
#29. Minidoka County
– Homes built 1939 or earlier: 8.6% (731 homes)
– Homes built since 2000: 0.2% (16 homes)
– Median year homes built: 1976
– National rank: #1,791
– Total homes built: 8,478
#28. Jerome County
– Homes built 1939 or earlier: 9.0% (785 homes)
– Homes built since 2000: 1.0% (86 homes)
– Median year homes built: 1983
– National rank: #1,754
– Total homes built: 8,725
#27. Bonner County
– Homes built 1939 or earlier: 9.1% (2,421 homes)
– Homes built since 2000: 2.2% (586 homes)
– Median year homes built: 1990
– National rank: #1,738
– Total homes built: 26,623
#26. Lemhi County
– Homes built 1939 or earlier: 9.5% (441 homes)
– Homes built since 2000: 0.8% (37 homes)
– Median year homes built: 1979
– National rank: #1,687
– Total homes built: 4,636
#25. Fremont County
– Homes built 1939 or earlier: 9.9% (857 homes)
– Homes built since 2000: 0.9% (79 homes)
– Median year homes built: 1979
– National rank: #1,644
– Total homes built: 8,669
#24. Gem County
– Homes built 1939 or earlier: 9.9% (771 homes)
– Homes built since 2000: 3.6% (281 homes)
– Median year homes built: 1982
– National rank: #1,640
– Total homes built: 7,788
#23. Bannock County
– Homes built 1939 or earlier: 10.9% (3,877 homes)
– Homes built since 2000: 1.6% (584 homes)
– Median year homes built: 1975
– National rank: #1,543
– Total homes built: 35,683
#22. Clearwater County
– Homes built 1939 or earlier: 11.0% (506 homes)
– Homes built since 2000: 0.7% (30 homes)
– Median year homes built: 1975
– National rank: #1,532
– Total homes built: 4,603
#21. Jefferson County
– Homes built 1939 or earlier: 11.4% (1,194 homes)
– Homes built since 2000: 2.6% (272 homes)
– Median year homes built: 1991
– National rank: #1,502
– Total homes built: 10,499
#20. Power County
– Homes built 1939 or earlier: 12.2% (360 homes)
– Homes built since 2000: 0.4% (11 homes)
– Median year homes built: 1975
– National rank: #1,431
– Total homes built: 2,960
#19. Twin Falls County
– Homes built 1939 or earlier: 12.3% (4,387 homes)
– Homes built since 2000: 2.1% (743 homes)
– Median year homes built: 1980
– National rank: #1,425
– Total homes built: 35,749
#18. Idaho County
– Homes built 1939 or earlier: 12.6% (1,119 homes)
– Homes built since 2000: 1.0% (86 homes)
– Median year homes built: 1979
– National rank: #1,404
– Total homes built: 8,881
#17. Bingham County
– Homes built 1939 or earlier: 14.0% (2,425 homes)
– Homes built since 2000: 1.0% (172 homes)
– Median year homes built: 1977
– National rank: #1,310
– Total homes built: 17,268
#16. Lincoln County
– Homes built 1939 or earlier: 14.5% (286 homes)
– Homes built since 2000: 1.7% (33 homes)
– Median year homes built: 1987
– National rank: #1,265
– Total homes built: 1,973
#15. Cassia County
– Homes built 1939 or earlier: 14.5% (1,305 homes)
– Homes built since 2000: 1.5% (134 homes)
– Median year homes built: 1975
– National rank: #1,263
– Total homes built: 8,992
#14. Benewah County
– Homes built 1939 or earlier: 14.6% (685 homes)
– Homes built since 2000: 0.3% (16 homes)
– Median year homes built: 1978
– National rank: #1,258
– Total homes built: 4,706
#13. Latah County
– Homes built 1939 or earlier: 14.7% (2,569 homes)
– Homes built since 2000: 0.9% (150 homes)
– Median year homes built: 1978
– National rank: #1,238
– Total homes built: 17,429
#12. Payette County
– Homes built 1939 or earlier: 15.3% (1,520 homes)
– Homes built since 2000: 1.8% (177 homes)
– Median year homes built: 1978
– National rank: #1,209
– Total homes built: 9,950
#11. Butte County
– Homes built 1939 or earlier: 15.9% (203 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1971
– National rank: #1,153
– Total homes built: 1,275
#10. Nez Perce County
– Homes built 1939 or earlier: 16.4% (3,031 homes)
– Homes built since 2000: 0.5% (96 homes)
– Median year homes built: 1972
– National rank: #1,125
– Total homes built: 18,496
#9. Clark County
– Homes built 1939 or earlier: 17.0% (75 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1978
– National rank: #1,076
– Total homes built: 442
#8. Camas County
– Homes built 1939 or earlier: 18.0% (125 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1991
– National rank: #1,010
– Total homes built: 694
#7. Caribou County
– Homes built 1939 or earlier: 20.4% (639 homes)
– Homes built since 2000: 0.4% (14 homes)
– Median year homes built: 1973
– National rank: #846
– Total homes built: 3,137
#6. Washington County
– Homes built 1939 or earlier: 21.3% (978 homes)
– Homes built since 2000: 2.1% (96 homes)
– Median year homes built: 1974
– National rank: #794
– Total homes built: 4,586
#5. Franklin County
– Homes built 1939 or earlier: 25.5% (1,307 homes)
– Homes built since 2000: 2.0% (102 homes)
– Median year homes built: 1972
– National rank: #576
– Total homes built: 5,122
#4. Lewis County
– Homes built 1939 or earlier: 27.0% (493 homes)
– Homes built since 2000: 0.4% (8 homes)
– Median year homes built: 1965
– National rank: #487
– Total homes built: 1,823
#3. Shoshone County
– Homes built 1939 or earlier: 29.2% (2,052 homes)
– Homes built since 2000: 0.3% (20 homes)
– Median year homes built: 1958
– National rank: #383
– Total homes built: 7,036
#2. Bear Lake County
– Homes built 1939 or earlier: 29.6% (1,167 homes)
– Homes built since 2000: 0.1% (4 homes)
– Median year homes built: 1971
– National rank: #363
– Total homes built: 3,943
#1. Oneida County
– Homes built 1939 or earlier: 32.5% (670 homes)
– Homes built since 2000: 2.7% (55 homes)
– Median year homes built: 1963
– National rank: #246
– Total homes built: 2,062