Counties with the most veterans in Idaho
Francesco Sgura // Shutterstock
There are roughly 17.5 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.
Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Idaho using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2023 5-year estimate.
Alaska, Virginia, and Wyoming are home to the most veterans per capita. American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties.
Keep reading to see where the most veterans live in your home state.
#44. Madison County
– Percent of residents that are veterans: 1.7% (734 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 7
— Korean War: 59
— Vietnam War: 244
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 128
— Gulf War (09/2001 or later): 185
#43. Clark County
– Percent of residents that are veterans: 1.8% (10 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 0
— Korean War: 0
— Vietnam War: 3
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1
— Gulf War (09/2001 or later): 1
#42. Power County
– Percent of residents that are veterans: 3.7% (208 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 0
— Korean War: 22
— Vietnam War: 63
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 76
— Gulf War (09/2001 or later): 59
#41. Teton County
– Percent of residents that are veterans: 3.7% (341 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 36
— Korean War: 15
— Vietnam War: 80
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 95
— Gulf War (09/2001 or later): 62
#40. Cassia County
– Percent of residents that are veterans: 4.4% (757 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 3
— Korean War: 92
— Vietnam War: 305
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 174
— Gulf War (09/2001 or later): 152
#39. Franklin County
– Percent of residents that are veterans: 4.4% (447 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 19
— Korean War: 15
— Vietnam War: 124
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 130
— Gulf War (09/2001 or later): 153
#38. Jefferson County
– Percent of residents that are veterans: 5.6% (1,201 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 10
— Korean War: 33
— Vietnam War: 457
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 407
— Gulf War (09/2001 or later): 254
#37. Latah County
– Percent of residents that are veterans: 5.7% (1,870 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 5
— Korean War: 80
— Vietnam War: 660
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 464
— Gulf War (09/2001 or later): 640
#36. Minidoka County
– Percent of residents that are veterans: 5.9% (909 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 4
— Korean War: 18
— Vietnam War: 390
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 147
— Gulf War (09/2001 or later): 182
#35. Jerome County
– Percent of residents that are veterans: 6% (1,031 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 0
— Korean War: 37
— Vietnam War: 371
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 195
— Gulf War (09/2001 or later): 166
#34. Bear Lake County
– Percent of residents that are veterans: 6.2% (294 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 3
— Korean War: 8
— Vietnam War: 172
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 66
— Gulf War (09/2001 or later): 28
#33. Bingham County
– Percent of residents that are veterans: 6.5% (2,251 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 29
— Korean War: 54
— Vietnam War: 693
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 546
— Gulf War (09/2001 or later): 461
#32. Fremont County
– Percent of residents that are veterans: 6.5% (674 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 23
— Korean War: 8
— Vietnam War: 198
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 149
— Gulf War (09/2001 or later): 199
#31. Caribou County
– Percent of residents that are veterans: 6.8% (352 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 0
— Korean War: 30
— Vietnam War: 150
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 49
— Gulf War (09/2001 or later): 78
#30. Bannock County
– Percent of residents that are veterans: 7% (4,622 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 95
— Korean War: 222
— Vietnam War: 1,688
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 965
— Gulf War (09/2001 or later): 1,362
#29. Owyhee County
– Percent of residents that are veterans: 7.4% (684 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 0
— Korean War: 26
— Vietnam War: 285
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 73
— Gulf War (09/2001 or later): 156
#28. Oneida County
– Percent of residents that are veterans: 7.5% (256 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 2
— Korean War: 19
— Vietnam War: 100
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 79
— Gulf War (09/2001 or later): 12
#27. Twin Falls County
– Percent of residents that are veterans: 7.6% (5,131 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 21
— Korean War: 278
— Vietnam War: 1,770
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,181
— Gulf War (09/2001 or later): 1,123
#26. Blaine County
– Percent of residents that are veterans: 7.7% (1,531 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 26
— Korean War: 45
— Vietnam War: 668
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 339
— Gulf War (09/2001 or later): 135
#25. Gooding County
– Percent of residents that are veterans: 7.7% (886 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 11
— Korean War: 87
— Vietnam War: 278
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 194
— Gulf War (09/2001 or later): 127
#24. Lincoln County
– Percent of residents that are veterans: 7.9% (308 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 0
— Korean War: 15
— Vietnam War: 133
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 37
— Gulf War (09/2001 or later): 61
#23. Ada County
– Percent of residents that are veterans: 8% (31,595 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 215
— Korean War: 1,155
— Vietnam War: 9,774
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 8,691
— Gulf War (09/2001 or later): 8,965
#22. Bonneville County
– Percent of residents that are veterans: 8.1% (7,152 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 158
— Korean War: 479
— Vietnam War: 2,256
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,449
— Gulf War (09/2001 or later): 1,967
#21. Nez Perce County
– Percent of residents that are veterans: 8.5% (2,844 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 19
— Korean War: 172
— Vietnam War: 1,152
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 647
— Gulf War (09/2001 or later): 551
#20. Washington County
– Percent of residents that are veterans: 8.7% (730 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 5
— Korean War: 57
— Vietnam War: 305
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 187
— Gulf War (09/2001 or later): 133
#19. Camas County
– Percent of residents that are veterans: 8.9% (69 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 0
— Korean War: 0
— Vietnam War: 34
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 29
— Gulf War (09/2001 or later): 30
#18. Canyon County
– Percent of residents that are veterans: 9% (15,911 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 118
— Korean War: 541
— Vietnam War: 5,035
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,938
— Gulf War (09/2001 or later): 4,263
#17. Gem County
– Percent of residents that are veterans: 9.5% (1,464 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 9
— Korean War: 124
— Vietnam War: 534
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 295
— Gulf War (09/2001 or later): 223
#16. Shoshone County
– Percent of residents that are veterans: 9.9% (1,062 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 4
— Korean War: 75
— Vietnam War: 374
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 280
— Gulf War (09/2001 or later): 95
#15. Kootenai County
– Percent of residents that are veterans: 10% (13,748 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 163
— Korean War: 842
— Vietnam War: 5,287
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,251
— Gulf War (09/2001 or later): 2,372
#14. Lemhi County
– Percent of residents that are veterans: 10.3% (683 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 30
— Korean War: 75
— Vietnam War: 305
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 109
— Gulf War (09/2001 or later): 114
#13. Bonner County
– Percent of residents that are veterans: 10.4% (4,146 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 20
— Korean War: 171
— Vietnam War: 1,898
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 902
— Gulf War (09/2001 or later): 808
#12. Butte County
– Percent of residents that are veterans: 10.4% (202 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 5
— Korean War: 1
— Vietnam War: 80
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 36
— Gulf War (09/2001 or later): 52
#11. Payette County
– Percent of residents that are veterans: 10.4% (2,019 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 26
— Korean War: 136
— Vietnam War: 758
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 419
— Gulf War (09/2001 or later): 428
#10. Valley County
– Percent of residents that are veterans: 10.4% (1,026 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 3
— Korean War: 41
— Vietnam War: 488
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 265
— Gulf War (09/2001 or later): 185
#9. Lewis County
– Percent of residents that are veterans: 10.5% (300 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 0
— Korean War: 14
— Vietnam War: 153
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 32
— Gulf War (09/2001 or later): 28
#8. Idaho County
– Percent of residents that are veterans: 10.7% (1,468 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 3
— Korean War: 91
— Vietnam War: 662
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 234
— Gulf War (09/2001 or later): 96
#7. Adams County
– Percent of residents that are veterans: 10.8% (413 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 0
— Korean War: 7
— Vietnam War: 178
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 88
— Gulf War (09/2001 or later): 45
#6. Benewah County
– Percent of residents that are veterans: 11.4% (878 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 1
— Korean War: 36
— Vietnam War: 417
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 155
— Gulf War (09/2001 or later): 102
#5. Boundary County
– Percent of residents that are veterans: 11.8% (1,149 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 0
— Korean War: 76
— Vietnam War: 487
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 395
— Gulf War (09/2001 or later): 134
#4. Clearwater County
– Percent of residents that are veterans: 11.9% (898 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 4
— Korean War: 31
— Vietnam War: 382
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 198
— Gulf War (09/2001 or later): 104
#3. Boise County
– Percent of residents that are veterans: 13.4% (907 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 0
— Korean War: 10
— Vietnam War: 296
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 295
— Gulf War (09/2001 or later): 174
#2. Custer County
– Percent of residents that are veterans: 13.5% (530 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 0
— Korean War: 10
— Vietnam War: 246
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 144
— Gulf War (09/2001 or later): 9
#1. Elmore County
– Percent of residents that are veterans: 20.9% (3,918 veterans)
– Veterans by war:
— World War II: 38
— Korean War: 56
— Vietnam War: 888
— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,349
— Gulf War (09/2001 or later): 1,866