La variante delta deja a los niños vulnerables al covid-19. Te decimos cómo puedes proteger a sus hijos

CNN-Spanish

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — A medida que la variante delta más contagiosa del coronavirus se extiende por todo Estados Unidos, a los médicos les preocupa que pueda crear otro pico en los casos de covid-19 en el otoño, especialmente en áreas donde los niveles de vacunación son bajos. Si bien muchos estadounidenses han aprovechado la oportunidad para vacunarse contra el coronavirus, los niños menores de 12 años aún no pueden recibir la vacuna contra el covid-19.

Las personas no vacunadas contra el covid-19, incluidos los niños, son más vulnerables porque es más transmisible, dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de emergencias y profesora visitante de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora del próximo libro «Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health» y madre de dos niños pequeños.

«Estoy preocupado por la variante delta», dijo a CNN el miércoles el Dr. Vivek Murthy, director de Sanidad de EE. UU. «Me preocupa que lo que estamos viendo en términos de una meseta de casos a nivel nacional, pero también un aumento de casos en muchas secciones pequeñas de los Estados Unidos, es, de hecho, impulsado por la variante delta».

Experto recomienda no dejar de usar mascarilla 1:55

Los padres tienen la libertad de decidir cómo quieren proteger a sus hijos, dijo Wen, pero existen algunas estrategias para reducir el riesgo de que sus hijos contraigan la variante delta.

La preocupación de la doctora Wen

CNN: ¿En qué se diferencia la variante delta de la cepa original de Covid-19?

Dra. Leana Wen: Hay tres cosas que debemos evaluar al buscar nuevas variantes. La primera es la transmisibilidad. La variante delta es aproximadamente un 60% más transmisible que la variante alpha, que era la que ya era más contagiosa que las variantes de tipo salvaje existentes que estaban en EE. UU. Las personas no vacunadas tienen incluso más probabilidades de infectarse con la variante delta que cualquiera de las otras variantes que hemos visto hasta ahora durante la pandemia.

La segunda consideración es la virulencia. Hay algunos datos del Reino Unido que sugieren que las personas que están infectadas con la variante delta tienen más probabilidades de ser hospitalizadas y de sufrir una enfermedad grave.

El tercero es sobre si las vacunas que tenemos proporcionarán protección inmunológica contra la variante delta. Parece que las vacunas que tenemos funcionan contra la variante delta. Parecen ser menos efectivos contra delta que contra alpha y otras variantes previamente dominantes.

La variante delta ahora es la predominante entre los casos nuevos en EE.UU., dice investigador

CNN: Los niños menores de 12 años en EE. UU. aún no son elegibles para las vacunas covid-19. ¿Cuán cuidadosos deben ser los padres?

Wen: Esto es algo en lo que pienso mucho como padre de dos niños pequeños, de 1 y casi 4 años. Por eso me ha preocupado mucho el levantamiento de los mandatos de las mascarillas para interiores. No me preocupan mis hijos u otros niños no vacunados contra el covid-19 que están cerca de personas completamente vacunadas. Pero me preocupa mucho que las personas no vacunadas estén cerca de otras que tampoco lo están, ya sean niños o adultos.

Debido a que la variante delta es mucho más contagiosa, no hay margen de error. Si hay alguien infectado que no está vacunado y hay otras personas no vacunadas alrededor, existe una mayor probabilidad de que esas personas no vacunadas contraigan covid-19, y eso incluye a los niños. Continuaría instando a las personas no vacunadas a comportarse como si tuvieran un alto riesgo porque la pandemia no ha terminado para las personas no vacunadas.

Variante delta puede afectar a pacientes recuperados 0:32

Los campamentos de verano para niños y el covid-19

CNN: ¿Cuáles son algunas estrategias específicas que los padres pueden implementar para mantener seguros a sus hijos no vacunados?

Wen: Diferentes padres toman decisiones diferentes cuando se trata de riesgos, y eso está bien. Mi familia está eligiendo ser muy cautelosa por el momento. Y lo que eso significa es que estamos felices de que nuestros hijos participen en citas de juegos y socialicen en entornos al aire libre. Invitamos a la gente a nuestro patio trasero. Vamos a los patios traseros de otras personas y nos encontramos con otras familias en piscinas y parques. No es necesario que los niños usen máscaras al aire libre y no socializamos con personas no vacunadas en el interior.

CNN: ¿Qué deben tener en cuenta los padres al enviar a sus hijos a un campamento de verano?

Wen: Mi hijo va a ir a un campamento predominantemente al aire libre. Estamos felices de hacer eso y no usar máscaras en espacios al aire libre. Si estamos en el interior, solo tendremos a nuestros hijos cerca de otras personas completamente vacunadas. Si van a estar adentro con otras personas que no están vacunadas en el campamento, deben usar máscaras.

Delta plus muestra efectos alarmantes 0:57

Idealmente, las comidas en el campamento se sirven al aire libre. Si se sirven en el interior, los niños deben estar separados por al menos 2 metros mientras comen y no deben usar máscaras.

Para los campamentos para niños mayores de 12 años, idealmente, requieren vacunación contra el covid-19. Si lo hacen, sería un entorno muy seguro y podrían acabar con las máscaras y el distanciamiento. Si hay personas con estado de vacunación mixta, entonces aún se deben requerir máscaras en interiores.

Cada familia necesita decidir el nivel de riesgo que quieren asumir juntos como hogar. Algunas familias pueden estar de acuerdo con que sus hijos se relacionen con otras personas en el interior que no están vacunadas. Muchos padres querrán ser más cautelosos. Y si ese es el caso, podrían considerar preguntarle al campamento si pueden imponer un mandato de máscara.

¿Vives en uno de los 5 estados de EE.UU. donde la variante delta sería más peligrosa?

Si la mayoría de los otros niños no usan máscaras y su hijo se siente incómodo con la opción de usar la máscara en el interior, los padres podrían considerar sacar a sus hijos.

Los viajes de verano

CNN: Para las familias que esperan viajar este verano, ¿qué deben tener en cuenta los padres cuando viajan con sus hijos no vacunados?

Wen: De nuevo, esto depende de la tolerancia al riesgo de la familia, y la mía está siendo particularmente cautelosa. Nos sentimos muy cómodos viajando en coche porque podemos controlar los lugares en los que nos detenemos. También nos sentimos cómodos alojándonos en un Airbnb o en un hotel e yendo a restaurantes al aire libre, pero no vamos a ir a restaurantes bajo techo con nuestros niños no vacunados.

Llevábamos a mi hijo de casi 4 años, que es muy bueno para enmascararse, en un vuelo. Con mi hijo de 1 año, que no puede usar una máscara, nosotros no lo haríamos.

Si estás visitando un parque de diversiones, pueden ser seguros y de bajo riesgo si se apega a las actividades al aire libre. Evita los ambientes interiores y trata de evitar lugares con grandes multitudes.

El viaje en sí no es lo que más me preocupa. Es lo que la gente elige hacer una vez que llega a su destino. Asegúrate de que los niños también se queden al aire libre para comer. No queremos que el cuidado que se ha tomado, por ejemplo, usando una máscara en un vuelo o permaneciendo al aire libre en un parque de diversiones, no valgan nada solo para que toda la familia vaya a un restaurante interior o socialice con la familia extendida o amigos en el interior que no están vacunados.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.