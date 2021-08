Este bebé de 1 año está hospitalizado con covid-19. Su padre suplica que te vacunas

CNN-Spanish

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — El padre de Arkansas de un niño de 1 año que está hospitalizado con covid-19 le está diciendo a la gente que se vacune para que otro padre no tenga que enfrentar la incertidumbre y el miedo que él está viviendo.

Cuando Carter Butrum comenzó a mostrar síntomas similares a los de un resfriado la semana pasada, sus padres le hicieron una prueba de covid-19. Esa prueba resultó negativa, pero cuando los síntomas empeoraron, Carter fue examinado nuevamente. Esta vez, dio positivo.

Ahora el bebé está en el hospital y le administraron oxígeno. La madre de Carter está con él, pero debido a las medidas de mitigación del hospital relacionadas con el covid-19, su padre, Kyle y su hermana Kayden no pueden visitarlo.

Kyle Butrum le dijo a John Berman de CNN el viernes que ha escuchado de muchas personas que preguntan cómo pueden ayudar, y lo aprecia, calificándolo como un “gesto muy agradable”.

“Pero la gravedad de la situación es que no hay nada que puedas hacer para ayudarme”, le dijo a John Berman de CNN el viernes por la mañana. “No puedo ir al hospital, ni siquiera puedo ayudarlo”.

“Lo único que puedes hacer para prevenir que otra persona pase por esto es vacunarte para que otro niño no tenga que hacer esto y otra familia no tenga que alejarse de su hijo”, dijo Butrum, llorando. “Para que otro padre no tenga que pararse en la parte trasera de una ambulancia y preguntarse si será la última vez que verá a su hijo”.

“Odio ser tan franco al respecto, pero no hay nada que puedas hacer para ayudarme”, dijo. “Lo único que puedes hacer para ayudarme es ayudar a la próxima persona”.

Las hospitalizaciones por covid-19 están aumentando una vez más, mientras las infecciones aumentan y las tasas de vacunación están a la baja. Pero ahora, los pacientes tienden a ser más jóvenes que en las oleadas anteriores.

Los niños representan una mayor proporción de hospitalizaciones ahora que en enero, según muestran los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), y las tasas de hospitalización entre los niños menores de 18 años rondan un máximo histórico.

Los datos federales muestran que el número de niños hospitalizados con covid-19 en varios estados como Georgia, Tennessee, Carolina del Sur y Luisiana se ha duplicado durante la última semana.

Los niños menores de 12 años como Carter aún no son elegibles para la vacuna covid-19, por lo que vacunar a las personas que los rodean es la mejor manera de protegerlos.

La hermana mayor de Carter, Kayden, describió a su hermano como un bebé feliz que no llora a menudo. “Él siempre quiere jugar”, dijo. “Le gusta salir a caminar. Es muy enérgico, así que verlo muy agotado me duele mucho”.

Cuando se le preguntó sobre la condición de Carter, Butrum dijo: “Ha sido muy fácil”, aunque las cosas han mejorado en las últimas 24 horas. El bebé todavía está con oxígeno y sus médicos están tratando la acumulación en sus pulmones, dijo Butrum. Además de eso, su fiebre se ha mantenido baja, dijo Butrum, calificándolo de “una buena señal”.

“Realmente, lo que más lo lastima en este punto fuera del oxígeno es el agotamiento”, dijo. “Es muy difícil para cualquiera cuando no puede dormir, pero especialmente para alguien que no comprende la gravedad de la situación”.

