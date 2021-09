ANÁLISIS | Un nuevo conflicto por el covid-19: cómo tratar a los no vacunados

CNN-Spanish

Mariana Toro

(CNN) — A medida que EE.UU. alcanzó otro hito importante en la vacunación (más del 75% de los adultos han recibido al menos una dosis, según la Casa Blanca), existe una pregunta creciente sobre cómo lidiar con los inalcanzables oponentes a la vacuna de covid-19 que no la recibirán sin importar lo peligroso que eso sea para sus familias, vecinos y personas que se encuentren al azar.

Las nueces más difíciles de romper o bien declaran audazmente su oposición a la vacuna –alegando una creencia profundamente arraigada– o bien caminan silenciosamente entre nosotros, ocultándola del mundo.

El resultado final son disputas dolorosas sobre los requisitos informales de vacunación, que separan a las familias antes de bodas o reuniones familiares largamente postergadas, como esta que se describe en The Cut.

Deberían:

¿Hacerles ostracismo de los eventos públicos, como en la ciudad de Nueva York a partir de la próxima semana y en San Francisco muy pronto? ¿Ponerles obstáculos y estar al borde del ostracismo, como podría decirse que está haciendo la NFL? ¿Que los empleadores que dividen los costos de sus primas les cobren más por el seguro médico? ¿O protegerlos por ejercer su libre albedrío, como han prometido los legisladores republicanos, incluso cuando ponen en peligro a todos los demás?

Un ultimátum de una médica. La respuesta varía de un estado a otro y de un caso a otro. Y de paciente a paciente. En Florida, una médica les dijo a los pacientes que no los vería en persona después del 15 de septiembre a menos que estuvieran vacunados, según WTVJ en Miami. Solo del 10% al 15% de sus pacientes se verían afectados.

El edicto de la Dra. Linda Marraccini va en contra del espíritu de los esfuerzos del gobernador republicano Ron DeSantis para proteger de cualquier tipo de requerimiento a las personas que dudan de las vacunas.

Protección del estado. Otro gobernador que intenta proteger el derecho de las personas a evitar la vacuna es el gobernador republicano Doug Ducey en Arizona. Los republicanos que controlan el gobierno estatal aprobaron una ley que impide que las ciudades y los condados impongan requisitos de vacunas. La ciudad de Tucson, en un esfuerzo por adelantarse a la ley, que entrará en vigencia el 29 de septiembre, ordenó a los trabajadores de la ciudad recibir la vacuna antes del 24 de agosto o ser suspendidos sin paga. Alrededor de 300 empleados, una pequeña minoría de los empleados de la ciudad, no cumplieron con el plazo, según los informes en ese momento.

El fiscal general republicano del estado, Mark Brnovich, dijo el martes que la ciudad podría ser considerada responsable de su requisito.

Enredo por las mascarillas y las vacunas. Los líderes de Arizona han argumentado en contra de las órdenes de uso de mascarillas porque dijeron que socavaban el impulso de la vacunación y en contra de los requisitos de vacunación porque dijeron que las máscaras pueden hacer lo suficiente para proteger a las personas del virus.

Brnovich argumentó que las máscaras funcionan en las aerolíneas sin una pizca de ironía de que las aerolíneas las exigen, pero Arizona se ha opuesto a los requisitos de uso de máscaras. Esa es una lógica impenetrable.

Existe un apoyo creciente para algunos requisitos de vacunación. Las encuestas de ABC News / Washington Post han preguntado a los estadounidenses si apoyan a las empresas que requieren que los empleados que van a trabajar se vacunen y la tendencia sugiere un aumento bastante decente en el apoyo a ese requisito, del 45% en abril al 52% en una encuesta publicada en septiembre.

Irse del trabajo. En las escuelas, hay mucha variación cuando se trata de máscaras y vacunas. The New York Times escribe esta semana sobre profesores aturdidos en campus universitarios que no tienen requisitos por estudiantes reacios a las máscaras.

Hay una multitud de dramas alrededor de las vacunas que se desarrollan en los deportes profesionales, y los equipos más vacunados tienen la ventaja competitiva.

Los Boston Red Sox esperan que las infecciones por covid-19 y las cuarentenas entre el equipo, que tiene una de las peores tasas de vacunación en el béisbol, no signifiquen sufrir en los playoffs.

Dos mariscales de campo. Tom Brady y todo el equipo de los Tampa Bay Buccaneers, campeón defensor de la NFL, están vacunados. Están listos para jugar.

¿Kirk Cousins, el mariscal de campo de los Minnesota Vikings extremadamente bien pagado cuya estancia en Minnesota no ha sido excelente? No se va a poner la vacuna. Y como resultado, no pudo jugar recientemente. Los equipos posiblemente podrían perder juegos por las cuarentenas de covid este año.

Si bien no exige vacunas para los jugadores, la NFL ha creado un sistema que hace la vida mucho más difícil para los jugadores no vacunados, quienes tienen que usar mascarilla, hacerse la prueba, adherirse a distancias más estrictas y vivir bajo reglas distintas.

Ceder por el bien mayor. El receptor de los Buffalo Bills, Isaiah McKenzie, recibió su primera dosis después de que la NFL le envió una carta que incluía fechas y horas específicas en las que él, como jugador no vacunado, había violado la política de máscaras. McKenzie publicó una selfie con su tarjeta de vacunación en las redes sociales. “Por el bien común…”, dijo. Anteriormente, había publicado una carta de reprimenda de la NFL que incluía la vigilancia sobre sus violaciones al uso de mascarilla.

Al igual que otras ligas, la NFL ha requerido que el personal del equipo y los entrenadores se vacunen para interactuar con los jugadores. Hubo múltiples informes de entrenadores de diferentes equipos que fueron expulsados por negarse a recibir la vacuna. Pero los jugadores, protegidos por un sindicato, tienen reglas diferentes. Los sindicatos de policías, bomberos y docentes están desempeñando un papel similar contra los requisitos de vacunación.

Vigilar a los no vacunados. El entrenador de los Jacksonville Jaguars, Urban Meyer, dijo que estaba tomando en consideración el estado de vacunación de los jugadores al decidir a quién cortar, aunque ese comentario provocó el escrutinio del sindicato de jugadores. Y aunque el entrenador en jefe de los Patriots, Bill Belichick, dijo que el estado de vacunación del mariscal de campo Cam Newton no tuvo nada que ver con su salida del equipo, eso pone fin al dolor de cabeza de cómo lidiar con un jugador clave no vacunado.

Si bien los jugadores no tienen que vacunarse en absoluto, cualquiera que quiera ir a verlos en muchas ciudades tendrá que hacerlo. En ciudades como Las Vegas, Seattle y Nueva Orleans, los fanáticos tendrán que demostrar su estado de vacunación o mostrar resultados recientes de pruebas negativas para poder asistir a los juegos.

San Francisco comenzó a exigir un comprobante de vacunación para cenas en interiores y otras actividades en agosto y Nueva York comenzará a hacer cumplir su requisito de vacunación el próximo lunes. Los no vacunados todavía pueden comer al aire libre. Pero no pueden ir a Broadway.

Rango de mejora. Las verificaciones de vacunas son claramente algo para lo que existe un mercado sólido. Pero están operando en un vacío no regulado.

Un profesor en Nueva York usó recientemente una imagen de Mickey Mouse para piratear un Excelsior Pass, el sistema de verificación del estado que permite a los usuarios mostrar su estado de vacunación o de prueba, algo que se requerirá para comer en el interior de un restaurante, ir a una obra de Broadway, hacer ejercicio en un gimnasio o cualquier otra actividad comunitaria en el interior. Este enfoque gradual de la verificación tendrá que ser suficiente, ya que el presidente Joe Biden descartó hace mucho tiempo la idea de un programa de verificación federal.

El fiscal de distrito de Manhattan ha presentado cargos de fraude contra 15 personas acusadas de participar en una conspiración de tarjetas de vacunación falsas.

¿Pueden las Big Tech arreglarlo? Apple, Google, Samsung y otros están trabajando en sus propias versiones de un repositorio seguro de verificación de vacunas, según Samantha Murphy Kelly de CNN, quien también señala las críticas de que algunas de las aplicaciones existentes no están a la altura.

Están “permitiendo que los usuarios carguen fotos de su tarjeta de vacunación, o de cualquier cosa, y dejan que los propietarios de las empresas tengan la responsabilidad de determinar si es real. (Hasta la fecha, se han vendido innumerables tarjetas de vacunación falsificadas en la dark web y en EE.UU. la patrulla fronteriza ha incautado miles de falsificaciones.)”

La alternativa distópica es la aplicación telefónica del gobierno saudí, que rastrea las ubicaciones de los saudíes en todo momento y se requiere para verificar la vacunación en centros comerciales, escuelas y supermercados, según Bloomberg.

Es poco probable que los estadounidenses estén de acuerdo con ese tipo de intrusión. Pero con su énfasis en la libertad de no usar mascarillas y de no estar vacunados en algunas partes de EE.UU., todo el país pagará un precio, en vidas e infecciones.

