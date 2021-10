Alias ‘Otoniel’, el narcotraficante “más buscado” de Colombia que empezó a delinquir a los 16 años

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Dairo Antonio Úsuga, conocido como alias ‘Otoniel’, era uno de los hombres más buscados en Colombia, según las autoridades. Su captura este sábado fue “el mayor golpe al narcotráfico del país en décadas”, según el presidente Iván Duque.

Duque comparó la captura de ‘Otoniel’, líder del temido Clan del Golfo, a la caída del narcotraficante Pablo Escobar en 1993 después de construir un imperio multimillonario que vendía cocaína.

“Otoniel era el narcotraficante más temido del mundo, asesino de policías, militares, líderes sociales y reclutador de menores”, dijo Duque.

‘Otoniel’, de 50 años, tiene un prontuario criminal tan largo como su vida, pues empezó a delinquir en guerrillas cuando aún era un adolescente, según la Fiscalía de Colombia. Tras años de seguimiento, fue capturado por las autoridades colombianas durante un operativo en el cerro del Yoki, en zona rural del corregimiento de El Totumo, en el municipio de Necoclí, departamento de Antioquia, un área cerca a la frontera con Panamá, afirma la Fiscalía en un comunicado.

Úsuga fue trasladado a Bogotá y será extraditado a Estados Unidos, según le dijo a CNN un portavoz del Ministerio de Defensa.

Los crímenes de los que se le acusa a ‘Otoniel’

Diario Antonio Úsuga ha delinquido casi toda su vida. A los 16 años ingresó a las filas de la guerrilla Ejército Popular del Pueblo (EPL) y se desmovilizó en 1991. Más adelante conformó su propio grupo criminal llamado Bernardo Franco y luego hizo parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según la Fiscalía.

Tras la desmovilización de los Paramilitares entre 2003 y 2006 bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se creó la organización criminal Los Urabeños en 2007, según la Fiscalía. El nombre se debe a la presencia de la banda criminal en la región del Urabá antioqueño y chocoano, en el occidente del país.

Este grupo criminal finalmente se denominó el Clan del Golfo, que en principio fue liderada por su hermano, Juan De Dios Úsuga, alias Giovanni, que murió en Chocó, en el pacífico colombiano, enero de 2012, según reseña InSight Crime.

‘Otoniel’ tiene 122 órdenes de captura (Presidencia reseña que son 128), 7 medidas de aseguramiento, según la Fiscalía. Se le acusa de varios delitos como homicidio, reclutamiento ilícito, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, terrorismo, porte ilegal de armas y narcotráfico.

También tiene vigentes 6 condenas, entre ellas de 40 y 50 años de prisión por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito de menores, según la Fiscalía.

1 de 6 | Rafael Caro Quintero, llamado Capo de Capos sigue activo y sería, junto al Mayo Zambada, líder del Cartel de Sinaloa. Recompensa: US$ 20 millones 2 de 6 | Se cree que Ismael “El Mayo” Zambada quedó a cargo del Cartel de Sinaloa desde que El Chapo fue recapturado, en 2016. Es uno de los sospechosos más buscados en México y EE.UU. Recompensa: US$ 15 millones 3 de 6 | Se cree que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” es el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, denominado uno de los más peligrosos, según el Gobierno mexicano. Recompensa: US$ 10 millones 4 de 6 | Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel” es el máximo jefe del Clan del Golfo y el narcotraficante más buscado de Colombia. “Otoniel” fue recientemente capturado . Recompensa: hasta US$ 5 millones 5 de 6 | El dominicano Julio “Alex” Díaz está en la lista de más buscados de la DEA por presuntamente poseer heroína, fentanilo y cocaína con intención de distribuir. 6 de 6 | Jesús Alfredo Guzmán, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se le busca por presuntamente poseer sustancias controladas con intención de distribuir.

“Este bandido era asesino de líderes sociales, reclutador de menores, violador de niños, niñas y adolescentes. Se conocía en la región por estar buscando niñas de 12, 13 o 14 años e intimidaba a familias y las extorsionaba para poder tener la virginidad de sus hijas”, dijo Duque sobre Úsuga al anunciar su captura.

En Estados Unidos, Úsuga también tiene delitos pendientes y dos órdenes de captura con fines de extradición: una de 2015 por parte de la Corte Distrital para el Distrito Sur de Florida por narcotráfico y otra de la corte del distrito Este de Nueva York, también de 2015, por “el delito de participar en una empresa criminal continuada y delitos de narcóticos”, según la Fiscalía.

En 2009 fue procesado por el Distrito Sur de Nueva York. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció hasta US$ 5 millones por información que conduzca a su arresto o condena, mientras que Colombia ofreció una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos colombianos (unos US$ 800.000) por información sobre su paradero, informó Reuters.

Duque condecoró a los soldados que participaron en la captura de alias ‘Otoniel’, en una ceremonia en la base militar Carepa, el 24 de octubre de 2021. (Crédito: DANIEL MUNOZ/AFP via Getty Images)

El Cartel del Clan del Golfo

El Clan del Golfo tiene el control de casi la mitad de la droga que sale de Colombia y son considerados, según la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), como la organización criminal más poderosa del país.

Tras la muerte de su hermano alias ‘Giovanni’, ‘Otoniel’ asumió como el líder del Cartel del Clan del Golfo, que el Departamento de Estado de Estados Unidos describe como “fuertemente armado y extremadamente violento”. Se convirtió en el líder después de períodos como guerrillero de izquierda y paramilitar, según Reuters.

El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo tras su captura que esta organización “sacaba un alto número de toneladas de cocaína” hacia mercados de Europa y Estados Unidos, y se había convertido en articulador del negocio de “microtráfico” en ciudades del noroccidente del país pero también buscaba su expansión hacia regiones como los llanos orientales, en el oriente de Colombia.

El cartel está compuesto por exmiembros de organizaciones terroristas, según el Departamento de Estado, y utiliza la violencia y la intimidación para controlar las rutas de tráfico de estupefacientes, laboratorios de procesamiento de cocaína, puntos de salida de lanchas rápidas y pistas de aterrizaje clandestinas.

La intrincada estructura del Clan del Golfo ha extendido sus dominios a gran parte de Colombia, valiéndose, entre otras cosas, de mecanismos de extorsión y los millonarios ingresos que le reportan las actividades ilegales que concentran, como la minería y el tráfico de narcóticos.

Para mayo de 2017, el Ministerio de la Defensa de Colombia calculaba que 1.800 miembros integraban sus filas, menos de la mitad de los 4.000 que llegaron a albergar en 2009, cuando tuvieron su mayor auge.

Un grupo de “tercera generación”

Actualmente, según el analista y experto en conflicto armado colombiano, Ariel Ávila, el Clan del Golfo hace presencia en poco más de 200 municipios del noroccidente colombiano, en las regiones del Urabá antioqueño y chocoano y en la zona del bajo Cauca.

Es, según Ávila, subdirector de PARES, un grupo criminal de “tercera generación”, es decir “una organización muy descentralizada. “En el caso del Clan del Golfo había cinco mandos centrales, otros 51 mandos regionales y cada bando regional con un ejército”.

Los grupos criminales de primera generación son los que tienen una estructura piramidal, como los carteles del narcotráfico. Y los de segunda generación, los que imponen la estructura armada a la económica, como lo fueron los Paramilitares en Colombia y la desmovilizada guerrilla de las Farc, explicó Ávila.

El Clan del Golfo funciona en red, compuesta por unidades con territorios y funciones bien definidos y con líderes que pueden ser fácilmente sustituidos, según PARES.

Lo integran estructuras paramilitares, organizaciones criminales y los llamados “socios” que trabajan junto a la “mesa directiva” de la organización.

Su principal fuente de financiamiento proviene del narcotráfico, donde trabajan conjuntamente con el Cartel de Sinaloa y su rival, el cartel Jalisco Nueva Generación. Adicionalmente reciben millonarios ingresos de la minería ilegal y de la práctica de extorsiones.

En octubre de 2018, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, incluyó al Clan del Golfo en la lista de las principales organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para Estados Unidos. Junto a él, sus dos socios: los carteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, así como el MS-13 y el Hezbollah del Líbano.

¿El final del Clan del Golfo?

El presidente Duque dijo este sábado que “el Clan del Golfo tiene sentenciado su final”, y que esta operación marca “un punto de inflexión” en la lucha contra el narcotráfico: “la Operación Osiris será recordada como la más grande acción contra el narcotráfico en este siglo en nuestro país”.

Ávila dijo que, por un lado, la captura de Otoniel es un golpe favorable de opinión para Duque en medio de una crisis de seguridad en el país en la que ha visto el aumento de homicidios en el país, masacres y asesinatos de líderes sociales.

“Esto es un respiro al presidente Iván Duque en medio de la crisis de seguridad”, dice Ávila.

Pero por otra parte, según el analista, no puede hablarse del fin de esta estructura criminal, pues al ser una organización descentralizada y sin un solo liderazgo, “capturar a uno o dar de baja a uno, pues es un golpe importante pero no cambia mucho el negocio”.

Lo siguiente que podría ocurrir en la zona de influencia del Clan del golfo, es que haya una guerra entre subalternos para ver quién se queda con el poder de ‘Otoniel’, o que ocurran alianzas locales o disputas locales para reafirmar liderazgos de esos subalternos, por lo que pues que se den “bajas concentradas” en algunas zonas del país y “se dé una dispersión” de los criminales.

Sin embargo, Duque advirtió que las fuerzas armadas seguirán en su labor contra el narcotráfico y que ahora van por alias ‘Chiquito Malo’ y alias ‘Siopas’ “el otro bandido alcahueta de ‘Otoniel'”.

