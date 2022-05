Una ardilla detiene la bola de Richard Bland y la hace rodar fuera del green en el PGA Championship

Verónica Ojeda

(CNN) — Entre los greens traicioneros y ásperos, y las condiciones cambiantes, los jugadores del Campeonato de la PGA de 2022 tienen mucho en qué pensar.

Richard Bland se dio cuenta durante la segunda ronda del viernes que hay muchas más cosas que considerar, incluyendo la fauna local.

El golfista inglés publicó un video en las redes sociales en el que se ve cómo una ardilla elige su bola de golf como algo para masticar en lugar de una bellota.

En el video, la bola de Bland rueda hasta el green solo para que la ardilla la detenga y la haga rodar antes de escabullirse.

“Sabes que no va a ser tu semana cuando juegas un buen golpe de recuperación desde debajo de los árboles y este pequeño amigo se interpone”, escribió Bland. “Para colmo. La bola vuelve a rodar fuera del green y no se levanta ni baja #sumstheweekup”

You know it’s not going to be your week when you play a good recovery shot from under the trees & this little fella gets in the way 🐿😄 To top it off. The ball rolls back off the green & don’t get up & down 🤷🏻‍♂️😄 #sumstheweekup pic.twitter.com/fL5BASuJI9 — Richard Bland (@blandy73) May 21, 2022

Para empeorar las cosas, Bland no pudo mover su bola ni repetir su golpe.

Las normas de la Asociación de Golf de Estados Unidos dicen: “Cuando su bola en movimiento es desviada o detenida accidentalmente, no hay penalidad y usted normalmente jugará la bola desde donde se encuentre. Esto incluye cuando su bola golpea accidentalmente su cuerpo o su equipo”.

El incidente resumió la semana para Bland, quien, tras registrar rondas de 74 y 76 en el Southern Hills Country Club, terminó con 10 sobre par tras las dos primeras rondas y, por tanto, no pasó el corte.

