Ticketmaster se disculpa con Taylor Swift y sus seguidores por la crisis de las entradas

La venta de entradas para la nueva gira Eras Tour de la cantante comenzó este martes, pero la abrumadora demanda colapsó el sitio de venta, lo que enfureció a innumerables seguidores que no pudieron comprar sus boletos. Los clientes se quejaron en las redes sociales de que Ticketmaster no se cargaba y dijeron que la plataforma no les permitía acceder a las entradas, incluso si tenían un código de preventa para fans verificados.

