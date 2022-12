Pelé fue hospitalizado la semana pasada por una infección pulmonar por covid-19, dijeron sus hijas

Su otra hija, Flavia, dijo que Pele no está en la UCI y que no está en riesgo, ya que está en tratamiento. Reiteró que su padre no está en fase terminal ni en cuidados paliativos.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.