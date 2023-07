No Labels propone una candidatura alternativa en EE.UU. y Joe Manchin no niega esa posibilidad

Pero No Labels dice que este no es su plan. “Nosotros hemos dejado claro que no estamos aquí para ser saboteadores. Estamos en esto para ganar el apoyo de la mayoría de los estadounidenses que cree que los dos partidos principales les están fallando”, explicó Joe Lieberman.

“Yo no pienso que No Labels es un partido político. Estos son unos cuantos individuos poniendo dinero oscuro a través de una organización, y eso no es de lo que debería tratarse nuestra democracia”, dijo el senador demócrata por Arizona, Mark Kelly.

