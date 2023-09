Servicios de seguridad privada y protección personal aumentan en Ecuador ante ola criminal

“La lámina funciona al pegarse al contacto directo con el vidrio, llega a formar un solo cuerpo. Al llegar a formar un solo cuerpo, en el momento que recibe un impacto, esto le da flexibilidad al vidrio. El vidrio no va a dejar de romperse, el vidrio sí se rompe, pero lo que hace la lámina es formar una barrera entre la persona que está dentro del auto y el ladrón. Lo que hace es que el ladrón puede golpear y golpear y no ingresan las esquirlas de los vidrios al interior. No puede ingresar al interior del auto el ladrón y el usuario puede huir ante cualquier eventualidad”, explica Escobar mientras su personal coloca estas láminas en varios vehículos.

