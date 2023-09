Cómo una teoría conspirativa sobre John F. Kennedy, Trump y Jesús destrozó vidas y familias

Cómo las teorías conspirativas están destrozando a las familias estadounidenses. Donie O’Sullivan de CNN presenta la investigación “Waiting for JFK: Report from the Fringe”, en “The Whole Story with Anderson Cooper”, este domingo a las 8 P.M., hora de Miami.

